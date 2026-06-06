Ugens nyheder: Politisk debat, sport, underholdning og sundhed i fokus

Denne ugens udgiver indeholder en bred vifte af nyheder: Fra en podcastværts kritik af Henrik Sass Larsens portræt, til finalen i 'Forræder - Ukendt grund' med følelser i højsædet. Der er også nyheder om klovnbulancen for børn i Aarhus, massive protester i Albanien mod et luksusresort, og uroligheder i Socialdemokratiets kaffeklubber. Kronprinsesse Mette-Marit venter på lungetransplantation, og partilederne giver deres bud på fremtidens regering. Dansk badminton når til semifinalen i Indonesien, og grundlovsdagen brugtes til at diskutere fake news og mediestøtte. Donald Trump ønsker sit ansigt på dollarsedlen, en kvinde med kræft finder kærlighed, og en bulgar længdespringer fejrer med akrobatik. En dommer skades under en fodboldkamp, og Lars Løkke Rasmussen markerer sin 25-årige ministeriejubilæum. Alt sammen dækket i TV 2's programmer.

Da tidligere toppolitiker Henrik Sass Larsen fyldte 60 år, trykte flere medier et portræt. Men det burde ikke være bragt, fordi han er dømt i en kriminalsag, mener podcastvært.

Se mere i ugens udgave af Presselogen på TV 2 Play. Iben Bertelsen troede, at hun sammen med de resterende deltagere på slottet havde vundet 'Forræder - Ukendt grund'. Men hun tog grueligt fejl, da hun sad ved finalebordet. Men hun opnåede, hvad hun ville, forklarer hun efterfølgende.

Ordningen med klovnbulancen er et samarbejde med blandt andre Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland, som svar på et sundhedsvæsen i forandring, hvor flere børn behandles ambulant og i eget hjem. Flere tusinde albanere protesterer i hovedstaden Tirana om planerne for et luksusresort finanseret af Trumps svigersøns, Jared Kushners, investeringsfirma, Affinity Partners. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt fortæller i TV 2-magasinet "Besserwisserne", hvordan kaffeklubberne i Socialdemokratiets Folketingsgruppe har skabt uro efter ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard.

Under finalen i 'Forræder - Ukendt grund' fik følelserne frit spil, efter et stort svigt mellem to af deltagerne. Men hvordan løste de konflikten? Hvis den overhovedet er blevet løst? Den norske kronprinsesse, Mette-Marit, der lider af lungefibrose, skal have en lungetransplantation.

Det oplyser det norske kongehus. Udover kronprinsessen står otte andre nordmænd på listen over patienter, der kræver en transplantation for at overleve. Men kommer den kongelig titel med en fordel? Vores reportere giver svaret.

I programmet 'Højskolen' gav alle partilederne inden valget deres bud på, hvordan den kommende regeringen kom til at se ud. I 'Go' aften Live' tager Natasja Crone til Christiansborg for at bede nogle af partilederne om at åbne deres brev. Den danske mixed double med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje spillede sig i semifinalen ved Indonesia Open, selvom modstanderen Dechapol Puavaranukroh undervejs stressede spillet efter gult kort.

Fredag markeres grundlovsdag over hele landet, hvor flere fremmødte danskere gav udtryk for, hvad de mener, at regeringen især bør kigge på. Mona Juul (K) brugte sin grundlovstale på at sætte fokus på den offentlige samtale, og hvordan den i en tid med fake news, kunstig intelligens og stigende mistillid, er udfordret. Hun foreslår et skattefradrag for avisabonnementer. Lars Løkke Rasmussen bakkede op og brugte også grundlovsdag som anledning til at advare mod falske nyheder og misinformation på sociale medier.

Også Mette Frederiksen (S) er positiv overfor K's forslag. Donald Trump vil have sit ansigt på en dollarseddel i forbindelse med 250-året for USA's uafhængighed. Det møder stor kritik, og kan man bare som siddende præsident få sit ansigt på en dollarseddel? Se hele afsnittet af 'Kampen om USA' nedenfor.

Da Elisa Lykke fik konstateret kræft for fjerde gang, blev forholdet til hendes 'nye' kæreste stærkere, og nu skal de giftes. Den bulgarske længdespringer Bozhidar Sarâboyukov fejrede sejren ved Diamond League-stævnet i Rom på akrobatisk vis efter et spring på 8,26 meter. Kampens dommer i kampen mellem Frankrig og Elfenbenskystens testkamp, Sebastian Gishamer, blev væltet omkuld. Derefter kom en båre på banen for at hjælpe den uheldige dommer, der dog kunne fortsætte i kampen.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen trådte for 8. gang på 25 år frem på Amalienborg som minister. Han blev berørt, selvom han har prøvet det mange gange før, fortæller han i 'Go' aften Live'. Med tiden 9.88 kunne den amerikanske superstjerne Noah Lyles kalde sig vinder af Diamond League-stævnet i Rom





tv2newsdk / 🏆 27. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Henrik Sass Larsen Forræder - Ukendt Grund Klovnbulancen Albanien Jared Kushner Helle Thorning-Schmidt Mette-Marit Lungetransplantation Partiledere Grundlovsdag Fake News Donald Trump Dollarseddel Kræft Giftemål Bozhidar Sarâboyukov Diamond League Dommerskade Lars Løkke Rasmussen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kongefamilie, dommeruheld og politisk uro i dagens nyhederKong Frederik og dronning Mary besøger Holbæk, en dommer vælter i Frankrig-Elfenbenskysten-testkamp, Lars Løkke Rasmussen tiltræder for ottende gang, Henrik Toft Hansen stopper karrieren, og der er debat om regeringsdannelse og store bededag. Flere historier om personlige overraskelser og politiske udviklinger.

Read more »

Pokémonkort gav kvinde vej tilbage fra alvorlig sygdom | Nyheder fra Midt- og VestjyllandDa Rie Wigger blev ramt af en alvorlig lungesygdom, fandt hun ro og et pusterum i at samle på Pokémonkort. I dag er hobbyen udviklet til et vigtigt fællesskab og en del af hendes vej tilbage til helbredelsen. Artiklen indeholder også flere lokale nyheder fra regionen, herunder ændringer i landbrugsministeriet, udlændingepolitik, lokalpolitik, sport og en brand samt tyverier af sandposer.

Read more »

Håndjern på offer efter knivstikkeri skaber politisk storm i StorbritannienHenry Nowak blev stukket med kniv. Bagefter blev han lagt i håndjern af politiet. Sagen er blevet en politisk krudttønde om race, indvandring og myndigheder. Over 1000 mennesker protesterede mod politiets ageren.

Read more »

Kongehus, politisk uro og sport i dagens tv-programmerDenne uges tv-oversigt viser blandt andet Helle Thorning-Schmidt om Socialdemokratiets interne uro, kongehusets udmelding om kronprinsesse Mette-Marit's lungetransplantation, og mixed double-deltagelse i Indonesia Open. Derudover fokuseres der på partiledernes bud på regeringssamarbejde, grundlovsdagsstemninger og forslag om skattefradrag for avisabonnementer, samt Donald Trons ønske om at komme på dollarsedlen.

Read more »