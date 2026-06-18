Ugens nyheder: Polit i København, raffinaderiangreb i Moskva, og varmeomlægning i Aarhus

Denn uge har bragt nyheder om politiskane i København, et stort ukrainsk angreb på Moskvas største olieraffinaderi, og en historisk ændring i Aarhus' fjernvarme. Læs mere om opdateringer på virksomheder, vejr, og retssager.

København har fået det dårligt ifølge vagtchefen hos København s Politi, der fortæller til Ekstra Bladet, at myndighederne undersøger årsagen og har trukket personer ud af en bygning, men der vil ikke blive yderligere evakueringer.

På Københavns Rådhus ønsker flere partier at reducere antallet affalds spande, som borgere skal sortere deres affald i, fra syv til fire. I fodbolde verden kan Ronaldo være på vej mod sit sidste VM, men hos JBS forbliver han en central del af fremtiden.

Politiet Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tidligere anmodet om at få udleveret råbånd og SMS-korrespondancer fra TV 2 for at bidrage til opklaringen af sager knyttet til dokumentaren Den sorte svane, men kravet er nu bortfaldet. TV 2s chefredaktør for dokumentar, Michael Nørgaard, udtrykker tilfredshed og bemærker, at tv-stationen ikke har kunnet få fastslået, om den er under efterforskning eller betragtes som mistænkt i nogle af de tilknyttede sager.

Dansk vejrret bliver varm og fugtig i de kommende dage, mens søndag forventes frisk og tør. Østre Landsret har skærpet straffen i en sigtelse om grooming, stalking, brud på tilhold og blufærdighedskrænkelse mod fem drenge på Vestsjælland. Anklagemyndigheden krævede forvaring, men retten afviste dette og udsatte isteden en tidsbestemt straffasting med stemmefordeling blandt dommerne.

Finansministeriet har beregnet, at et kompromisforslag fra EU-formandskabet, Cypern, kræver for meget fra Danmark, som dog er villig til at yde et større EU-bidrag, som udtalt af statsminister Lars Løkke Rasmussen til Ritzau. Børnebogsforfatteren Ole Lund Kirkegaard, der døde for 47 år siden, får en ny bog 'Kalle og Kaptajn Skipper' udgivet, da hans datter har givet liv til et gamle manuskript fundet i gemmerne.

For anden gang denne uge er Moskvas største olieraffinaderi blevet ramt af et ukrainsk angreb, hvilket er det største i Moskva siden krigen i Ukraine startede ifølge internationale medier. I Aarhus blev en 50-årig mand anholdt for at have sendt sin datter i libanesiske genopdragelse i mere end fire år,ansom for at have truet hende på livet og slået hende med et kosteskaft.

Aarhus forbereder en stor omlægning i varmeforsyningen, hvor Studstrupværket skifter fra træpiller til elektriske varmepumper for at opvarme fjernvand med vedvarende energi, hvilket tillader lagring af varme til perioder uden sol eller vind. Rapper Lil Nas X er tilbage på Instagram efter et års stillstand, fortæller, at han har det meget bedre og føler mindre frygt efter en episode sidste år, der endte med anholdelse om morgenen klokken seks





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