Ugens nyheder: Håndbold, brande, politianholdelser og politiske planer

Denne uge har haft flere forskellige nyheder: Dansk Håndboldforbund udpeger København som værtsby, en brand i Frederiks med en kat som offer, to anholdelser i forbindelse med brandattentater, en debut for Aral Simsir på tyrkisk landshold, afgang af GRISCHA Niermann fra Team Visma, planer om at genskabe Store Bededag, tung transport til Hvide Sande, løfter om gratis tandlæge og politianmeldelse mod Rejsekort-selskabet.

Dansk Håndbold forbund har netop annonceret, at København er forestået som vært for slutrunderne i 2031 og 2032. Spilleren Mathias Gidsel deler nu sin holdning til dette forslag.

Tirsdag klokken 11.11 modtog Midtjysk Brand & Redning en alarm om en brand på Parkvænget i Frederiks, nord for Karup.

"Da vi kom derud, var der ingen synlige flammer, men der har været ild i en blød stol. Ilden var næsten døet ud, fordi der ikke var mere ilt i huset," forklarede Lars Erik Leth, indsatsleder hos Midtjysk Brand & Redning. han fortsatte: "Vi tog stolen udenfor og har slukket den helt, og så har vi luftet ud for røg.

" Beboeren i huset var desværre en ældre person, som ikke var hjemme under branden. Dog var beboerens kæledyr, en kat, til stede og overlevede ikke branden. Der kom ingen andre til skade. Tirsdag formiddag anholdt Nordjyllands Politi, i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, to personer i Midtjylland, som formodes at have spillet en direkte rolle i to brandattentater.

De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg ved Herning og en 18-årig mand fra Herning. Brandattentaterne fandt sted i Kølvrå 26. marts og i Dronninglund 30. marts. I Kølvrå kom ingen personer til skade, men en hund omkom. Politiet har tidligere anholdt tre andre personer i forbindelse med disse sager, som alle fortsat er varetægtsfængslet.

De to nye anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring onsdag, hvor der vil blive anmodet om varetægtsfængsling. FC Midtjyllands Aral Simsir fik sin debut for det tyrkiske landshold mod Nordmakedonien mandag, men han er ikke valgt til den endelige VM-trup, som tirsdag blev skåret ned til 26 spillere. Simsir er dog en af tre spillere, der rejser med til Nordamerika som reservespiller.

Team Visma | Lease a Bike har bekræftet, at løbschef Grischa Niermann forlader holdet efter denne sæson. Sportsdirektør Marc Reef overtager Niermanns rolle som Head of Racing. Holdchef Richard Plugge udtrykte sin skuffelse over beslutningen, men respekterede den. Mathias Hvidberg Jørgensen oplevede på søndag, at man ikke altid kan stole på Den Blå Avis, men fandt også ud af, at der findes gode mennesker.

Den nye regering planlægger at genindføre den omstridte helligdag Store Bededag fra 2030, under forudsætning af at visse krav bliver opfyldt, hvorover TV 2 har oplyst. En stor specialtransport vil snart være på vej på de vestjyske veje, når syv store elementer skal fragtes til Hvide Sande. Transporten foregår om natten over flere weekender, og de tunge laster vejer tilsammen omkring 3.000 ton.

Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, udtalte om regeringsgrundlaget, som præsenteres senere tirsdag: "Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere.

" Det præciseres dog, at dette ikke vil ske umiddelbart. Selskabet Rejsekort & Rejseplan, der driver Rejsekort-systemet, er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden, som anklager selskabet for at have vildledt kunderne ved lukningen af det fysiske Rejsekort. Ifølge anmelderen fremgik det ikke til kunderne, at der vil være et ikke-digitalt alternativ. Chantal Schade fra Viborg er en af dem, det gik ud over





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Håndbold Brand Politianholdelse Regering Transport Tandlæge Rejsekort FC Midtjylland Team Visma København Store Bededag Uge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mads Svane Knudsen skifter til Aalborg HåndboldLandsholdsspiller Mads Svane Knudsen skifter til Aalborg Håndbold senest i sommeren 2027, ifølge TV 2 Sport. Rygtet begyndte at florere på sociale medier lørdag.

Read more »

Aalborg Håndbold vinder første DM-finale mod Skanderborg AGFAalborg Håndbold har vundet den første DM-finale mod Skanderborg AGF med 30-29. Det var en dramatisk kamp, hvor Aalborg Håndbold blev presset til det yderste, men til sidst kunne de juble til sejr.

Read more »

Dansk nyhedsoversigt: Vingegaard vinder Giro, Aalborg Håndbold i finalen og politiets store tyverisagNyheder fra Danmark inkluderer Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia, Aalborg Håndbolds første DM-finalesejr over Skanderborg AGF, anholdelsen af den rumænske bandeleder Zeno Gugulan og AC Horsens' returnering til Superligaen. Desuden er der historier om PSG's Champions League-sejr, en unge taler ved Naturmødet og en lokal myg-situation udenfor Marienborg.

Read more »

Regnen kommer til Danmark i denne uge - kraftigt og sjasket dansk sommervejrRegnen kommer til Danmark i denne uge, og det kan være kraftigt. En varmfront passerer landet fra sydlig retning og sender temperaturerne i vejret i løbet af eftermiddagen. Flere steder vil det være omkring 22-23 grader, og lokalt kan termometret kysse de famøse 25 sommergrader.

Read more »