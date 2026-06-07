Ugen byder på regn, teater og sportsdrama: Fra Eriksen til Gidsel

En oversigt over den kommende uges begivenheder i Danmark: regnfuldt vejr med temperaturer under normalen, kulturelle oplevelser som vandreforestillingen FLOK og musical om Hvidstengruppen, samt sportsnyheder om Christian Eriksens uheld og Mathias Gidsels målrekord.

Den kommende uge byder på en blanding af regnfuldt vejr, kulturelle oplevelser og dramatiske sportsøjeblikke. Front efter front står i kø vest for Danmark og vil bevæge sig ind over landet, hvilket betyder regn eller byger næsten hver dag.

Køligere luft strømmer ind fra Nordatlanten og presser temperaturerne ned under det normale for årstiden. Fra tirsdag og frem mod weekenden vil de fleste kun nå makstemperaturer på 16-18 grader, flere grader under normalen for dette tidspunkt af året. DMI har allerede udsendt varsel om lokale skybrud og torden for flere jyske byer som Herning, Holstebro, Ikast-Brande og andre. Vejret sætter således rammen for en uge, hvor danskerne må finde regntøjet frem.

På kulturscenen er der spændende oplevelser på vej. I det sydlige Thy kan man i juni opleve Limfjordsteatrets vandreforestilling FLOK, en sanselig og poetisk produktion om fællesskabets styrker og skyggesider. Forestillingen undersøger, hvad det vil sige at være menneske i et fællesskab og at stå udenfor. I Silkeborg er Jysk Musikteater i gang med at skrive og producere en musical om Hvidstengruppen, en af danmarkshistoriens mest kendte modstandsgrupper fra 2.

Verdenskrig. Teatret, der er lille, har taget sagen i egen hånd for at kunne skabe store titler. Samtidig er der uro omkring det populære spillested Realen på Fanø, hvor den tidligere kasserer har indberettet stedet til myndighederne. Realen har været rammen om både bryllup og udlejning til galleri og yoga-studio, hvilket har skabt debat.

Sportsverdenen bød på både skræmmende og imponerende øjeblikke. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen efter at være faldet til græsset under testkampen mod Ukraine i Odense. Han modtog behandling, men kunne gå til ambulancen omringet af medspillere, hvilket udløste stor jubel blandt publikum. I håndbolden brillerede Mathias Gidsel med 18 mål for Füchse Berlin i en 43-38 sejr over Flensburg-Handewitt.

Han scorede 13 mål alene i første halvleg og slutter sæsonen som suveræn topscorer i Bundesligaen med 319 mål, langt foran nummer to. Der var også en hjertelig historie: Merete Christensen mistede telefon og nøgler på en kanotur, men en dykker fandt dem sammen med andre savnede genstande. Endelig må seere undvære regionale nyheder på TV 2 i aften på grund af testkampen, men værten Mathilde Fomsgaard Brander er i gang med at forberede en erstatningsudsendelse





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