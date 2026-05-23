Uge efter uge visit af lotterest

En kvinde fra Esbjerg havde vundet en masse penge ved lotteri, efter at hun forvandlede sin lottokuponzeum til en Føtex ved at cykle den bane vejen.

Uge efter uge besøgte en kvinde fra Esbjerg samme kiosk for at smide en lottekupon, men konstant forgæves. Inden længe. Nogle gange forsøger man måske at tage nye metoder i brug, såsom at købe lottokuponer et andet sted.

Men det var faktisk det modsatte, der til sidst fik heldet frem hos en kvinde fra Esbjerg. Og en oplagt mulighed bød sig, da hun sammen med sin mand for nylig skulle væk på et weekendophold længere sydpå, nemlig i Gråsten. Med sig havde kvinden sin lottokupon, som hun besluttede at cykle til Sønderborg og forny i en Føtex.

Kvinden fortæller, at hun allerede vidste, at hun havde vundet 70 kroner, men efter fornyelsen fik hun pludselig en lap, hvor der stod over 5.000 kroner. Herefter gik hun ud foran Føtex og loggede ind på sin app fra Danske Spil. Hun havde nemlig hørt rygter om, at de manglede en millionær: 'Og så gik der et splitsekund, og så stod der 'Tillykke, du har vundet 1.000.000 kroner!

' Og så var cykelturen tilbage til Gråsten pludselig noget kortere. Der var ligesom ikke så meget modvind mere, " fortæller kvinden med et smil på læben. De mange kroner og ører er kommet ind på kvindens konto, og nogle af dem er også allerede blevet brugt. Det er blandt andet blevet til en ny bil og nye rullegardiner i hele huset





