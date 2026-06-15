UFC-kæmper udtaler om Michelle Obama under stilnet stævne foran Det Hvide Hus

Under et UFC-stævne arrangeret til USA's 250-års fødselsdag fik kæmperen Josh Hokit til at udbringe en kontroversiel kommentar om den tidligere førstedame Michelle Obama, som refererede til uverificerede konspirationsteorier. Præsident Trump var til stede og deltog i en takketale eller håndtryk med kæmperen.

Under et stort anlagt UFC -stævne, Freedom 250 , som fandt sted lige ud foran Det Hvide Hus natten til mandag dansk tid, fik seerne en overraskende oplevelse.

En af kæmperne, Josh Hokit, ydede en opsigtsvækkende udtalelse efter sin sejr i den ottekantede kampring. Under det efterfølgende interview brød han pludselig ud i en bemærkning, der involverede den tidligere førstedame Michelle Obama. Hans ord blev modtaget med et kraftigt jubelbrøl fra de omkring 4.000 særligt inviterede tilskuere.

Udtalelsen antages at være en reference til uverificerede konspirationsteorier, der har cirkuleret på internettet, og som påstår, at Michelle Obama blev født som en mand og senere skiftede køn inden eller under ægteskabet med den tidligere præsident Barack Obama. Begivenheden, Freedom 250, blev arrangeret som en del af USA's 250-års fødselsdagsfest og faldt samtidig sammen med Donald Trumps 80-års fødselsdag.

Præsidenten var selv til stede på første række, og under arrangementet udvekslede han også en slags kram eller håndtryk med Josh Hokit





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