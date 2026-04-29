Uenighed om test for 'farligt fedt': Skal alle have målt lipoprotein(a)?

Forskere er uenige om, hvorvidt alle voksne bør testes for lipoprotein(a), et stof der kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdom. Debatten handler om, hvorvidt en generel test er berettiget, når der ikke findes effektiv behandling.

En debat raser blandt forskere om, hvorvidt alle voksne bør testes for niveauet af lipoprotein(a) , et stof forbundet med øget risiko for hjerte-kar-sygdom. Hjertelæge og professor Gunnar Gislason har udtalt, at alle voksne bør få målt deres lipoprotein(a) -niveau mindst én gang i livet.

Denne udtalelse er blevet kritiseret af professor Jens Lundgren, som mener, at der ikke er tilstrækkeligt belæg for en sådan generel anbefaling. Lundgren advarer om, at en sådan anbefaling kan skabe unødig frygt og uro i befolkningen, især da der i øjeblikket ikke findes godkendte behandlinger til at sænke lipoprotein(a)-niveauet. Lipoprotein(a), eller Lp(a), er en kolesterolpartikel, der produceres i leveren og kan bidrage til åreforkalkning, blodpropper og hjerteklapsygdom.

Omkring 20-25 procent af den danske befolkning har et forhøjet niveau af Lp(a), defineret som over 105 nmol/L, hvilket betragtes som en selvstændig risikofaktor. Det er vigtigt at bemærke, at Lp(a)-niveauet i høj grad er genetisk bestemt og relativt konstant gennem livet, hvilket betyder, at gentagne målinger normalt ikke er nødvendige. Selvom der i øjeblikket ikke er nogen etableret behandling, er der flere kliniske forsøg i gang, og resultater forventes i 2026.

Gislason præciserer, at hans pointe ikke er en generel screening, men at måling af Lp(a) kan være meningsfuld for nogle, især dem med flere risikofaktorer eller en familiehistorie med tidlig hjertesygdom. Lundgren argumenterer for, at måling af Lp(a) er meningsløs, da man ikke kan gøre noget for at sænke niveauet. Han fremhæver, at man kan påvirke andre risikofaktorer som rygning, kost, motion, kolesterol og blodtryk.

Gislason understreger, at Lp(a) er en vigtig markør for sygdomsrisiko og erkender sin samarbejde med medicinalindustrien i forbindelse med forskning i Lp(a)-behandlinger. Han opfordrer til at afvente resultaterne af de igangværende studier. Lundgren frygter, at anbefalingen om måling kan føre til unødig frygt, øgede omkostninger og ulighed i sundhedsvæsenet, da det ofte er de sundeste og mest ressourcestærke, der efterspørger sundhedstest. Han mener, at læger bør fokusere på at forebygge sygdomme hos de mest sårbare grupper





