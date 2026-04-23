Uenighed om benådning af Maxwell og andre nyheder

Nyheder om diskussioner om en mulig benådning af Ghislaine Maxwell, ændringer i det amerikanske forsvarsministerium, Teslas regnskab, EU's energikrisepakke, grønlandsk partifinansiering og andre aktuelle begivenheder.

Der er uenighed i det amerikanske tilsynsudvalg, der undersøger forbindelser til Jeffrey Epstein , om hvorvidt præsident Trump bør benåde Ghislaine Maxwell for at sikre hendes samarbejde.

Maxwell, en nær medarbejder af den afdøde og dømte seksualforbryder Epstein, blev i 2022 idømt 20 års fængsel for sexhandel med en mindreårig. Hun har tidligere nægtet at svare på spørgsmål under en høring, og hendes advokat har i februar indikeret, at hun kun vil udtale sig mod en benådning. Kun den amerikanske præsident, i øjeblikket Donald Trump, har beføjelse til at tildele en sådan benådning, og diskussionen om dette foregår angiveligt i udvalget.

En unavngivet kilde i udvalget har udtalt, at komitéen er splittet i spørgsmålet, men har afvist at afsløre, hvem der støtter en benådning i bytte for Maxwells vidneudsagn. Robert Garcia, den ledende demokrat i udvalget, understreger, at ingen af de demokratiske medlemmer støtter en benådning, idet det ville være et tilbageslag og respektløst overfor overlevende. Samtidig er der ændringer i forsvarsministeriet, hvor den tidligere flådeminister John C. Phelan har trukket sig. Pete Hegseth, forsvarsministeren, takker Phelan for hans tjeneste.

Phelan blev udpeget i marts sidste år, men årsagen til hans fratræden er ikke offentliggjort. Flådeministeren er den øverste civile leder af flåden. Denne udskiftning sker samtidig med, at Tesla har offentliggjort sit kvartalsregnskab, der viser en stigning i leverancerne til 358.000 biler i første kvartal, en stigning på seks procent. Regnskabet viser også, at selskabets aktie stiger med 3,5 procent på det amerikanske eftermarked.

Tidligere har Elon Musk, Teslas topchef, markeret sig politisk som en støtte til Donald Trump, hvilket påvirkede selskabet i første kvartal sidste år. På europæisk plan har EU-kommissær Dan Jørgensen præsenteret en ny hjælpepakke til at tackle energikrisen, der er opstået efter krigen i Mellemøsten. Pakken er dog ikke så grøn, som Jørgensen havde håbet, da EU vil tillade statsstøtte til virksomheder, der er afhængige af fossile brændstoffer. Dette skaber bekymring for den grønne omstilling.

I Grønland er politikerne i Inatsisartut blevet enige om at forbyde bidrag fra danske og færøske partier til grønlandske partier, en stramning af en tidligere lov, der forbyder støtte fra udlandet. Estiske politikere opfordrer europæiske lande til at fokusere på at bevare Nato-alliancen frem for at forsøge at skræmme Donald Trump væk. Derudover er der debat om reguleringen af AI-chatbotter, hvor myndigheder og tech-virksomheder står over for en vanskelig balancegang.

Endelig har Dansk Jægerforbund støttet en jæger, der affyrede varselsskud, og Dansk Folkeparti ønsker at ændre loven, så 15-årige kan idømmes livstid i drabssager. Sydtrafik fortsætter med at vise spilreklamer på grund af eksisterende kontrakter, selvom de har stoppet nye aftaler





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unibrew-aktie styrtdykker efter konkurrents Pepsi-nyhed | NyhederCarlsberg har i dag annonceret, at de fra 2029 skal producere og sælge amerikanske Pepsicos læskedrikke i hele Norden og Skandinavien.

Read more »

Flere partier melder sig på banen om pynt på børnegravsteder | NyhederReglerne for at have personlige genstande såsom blomster, perleplader og bamser ved børnegravsteder skal ændres.

Read more »

Politiet efterlyser formodet gerningsmand bag knivstikkeri mod FCM-spiller | NyhederDen 19-årige FC Midtjylland spiller Alamara Djabi blev natten til søndag stukket ned i Herning og blev hårdt såret.

Read more »

Dansk eks-topchef for svensk bank frikendt for mistanke om bedrageri | NyhederBirgitte Bonnesen, der tidligere har været topchef for den svenske bank Swedbank, er blevet frikendt for sin håndtering af bankens hvidvaskarbejde. Det fastslår svensk højesteret, skriver SVT og nyhedsbureauet Reuters.

Read more »

Kongehuset deler nye billeder af prinsesse Isabella op til 19-års fødselsdag | NyhederI dag fylder prinsesse Isabella 19 år, og i den anledning har Kongehuset delt nye billeder af prinsessen.

Read more »

Silkeborg Kommune skal spare – uenighed om hvorSilkeborg Kommune står over for nødvendige besparelser i de kommende år. Der er uenighed om, hvor besparelserne skal findes – skal det være administrationen, der finder løsningerne, eller er det politikerne, der skal prioritere?

Read more »