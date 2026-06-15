Udvidet beredskab, skattelettelse til pendlere og Stanley Cup-feiring - Nyheder fra Midtjylland

Brand- og redningsvæsenet forstærker vagterne, regeringen foreslår bedre transportfradrag for pendlere, og Herning Blue Fox fejrer Stanley Cup-trofæets besøg. Læs om tyveri, transfers, navneændring og bandekonflikt i regionen.

Midtjysk Brand & Redning udvider døgnberedskabet i Viborg og Silkeborg fra to til seks brandfolk på vagt for at styrke indsatsen mod nye trusler og reducere responstiden ved udrykninger.

Pendlere på landsplan, mere end en million, vil få gavn af regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget, hvilket giver en gennemsnitlig skattelettelse på knap 2300 kroner om året. I Region Nordjylland er skattelettelsen i gennemsnit 2400 kroner, mens Region Midtjylland får henholdsvis 2300 og 2200 kroner. For at fejre Stanley Cup-sejren med Carolina Hurricanes sender trofæet til bl.a. Herning Blue Fox, hvor direktør Torben Skovsgaard udtryker stolthed over Frederik Andersens rolle.

Pokalen, der vejer 15,6 kilo og er 89,5 centimeter høj, forventes ankommet i august. I en anden sag stjal tyve designermøbler til 74.000 kroner fra Villumsens Bolighus i Vemb ved at bruge en stor blomsterkrukke til at slippe ind. FC Midtjylland har hentet Michael Ravn fra Randers FC til sin trænerstab for at styrke arbejdet med standardsituationer. Desuden har Herning Blue Fox sikret sig Phillip Schultz, en 25-årig spiller med offensive kvaliteter og professionel tilgang.

Endvidere oplevede Maiken Dahl Frederiksen uklarheder med DanCenter om betaling af et sommerhusregning. En mand i Struer, født som Klaus, har legaliseret sit navn til Michael Jackson af kærlighed til popkongen. Politiet har anholdt flere personer i forbindelse med bandekonflikten i Herning og Ikast, herunder en 16-årig dreng sigtet for besiddelse af en hjemmelavet bombe. Konflikten brød ud 17. maj med brande og skud, og en håndgranat blev kastet mod en altan. Politiet understreger, at yderligere anholdelser er mulige, da efterforskningen fortsætter





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Brand- Og Redning Pendlerfradrag Stanley Cup Herning Blue Fox Bandekonflikt

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