Udsatte danskere kan få gratis tandlægebesøg

Regeringen vil gøre det gratis for alle danskere at gå til tandlægen. Det er et stort støtte for de udsatte, der kæmper med tandproblemer.

Ulrich Andersen har kun få gode tænder tilbage i munden. De fleste tænder er 'lige til at rykke ud', som han formulerer det. Især når han skal spise flæskesteg, er det et problem.

Det er sgu træls, at man ikke kan spise de sprøde svær. Ulrich Andersen er tidligere hjemløs og har sidst været til tandlæge for omkring syv-otte år siden. Og problemerne i munden er også lidt mere alvorlige end besværlighederne med flæskestegen. Han har blandt andet den kroniske betændelsestilstand paradentose, som nedbryder tandkødet og tandknoglen.

De sidste par år har han i hvert fald hevet tre-fire tænder ud af munden på sig selv. Bare for at slippe for at skulle ind til en tandlæge. For Ulrich Andersen er det et spørgsmål om manglende penge. Derfor er han rigtig glad for, at den nye regering på sigt vil gøre det gratis for alle danskere at gå til tandlægen, selvom finansieringen endnu ikke er på plads.

I første omgang skal det gælde for førtidspensionister, kronikere og sårbare i 2027. Og inden for senest ti år skal det gøres gratis for alle. Så vil han få behandlet de tænder, han stadig har. Så kan han tillade sig at smile til folk, uden at de tænker, 'hvordan er det, han ser ud?

'. Ulrich Andersen er en af de udsatte, der kommer på Blå Kors sociale værested Hjerterummet i Aalborg. Her er Tine Hedemann Tjell leder. Hun fortæller, at rigtig mange af de udsatte, ligesom Ulrich Andersen, kæmper med tænderne.

Hvis de da overhovedet har nogle tilbage. Tine Hedemann Tjell har svært ved at hjælpe de mange udsatte, der døjer med tandproblemer. De får måske en tandbyld, måske får de paradentose. For mange ender det med, at tænderne ryger ud, siger hun.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at hver 13. dansker undlod at gå til tandlæge sidste år, fordi de ikke havde råd. For de udsatte på Hjerterummet i Aalborg er der mange årsager til at tandlæge ikke bliver prioriteret, siger Tine Hedemann Tjell. De kæmper blandt andet med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed. Derfor er det både uoverskueligt og svært at finde pengene.

Hun kalder derfor regeringens udmelding 'helt fantastisk'. Særligt fordi Blå Kors selv har svært ved at hjælpe de udsatte med tænderne. På mange andre sundhedsmæssige områder kan de hjælpe folk hen til lægen eller til et sygehus. Men med tænderne bliver de bremset af økonomien





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Gratis Tandlægebesøg Udsatte Danskere Tandproblemer Regeringens Udmelding

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