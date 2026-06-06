Udgående hændelser: Sport, politik, royalty og mere

Nye hændelser fra dansk og international scene dækker emner som fodbold, royal family, politik, reality TV, sundhed, protester i Albanien, forslag til skattefradrag for aviser, og en ønsket dollarseddel fra Donald Trump. Læs mere om de seneste udviklinger.

I en intens testkamp mellem Portugal og Chile eskalerede en slåskamp i slutningen af første halvleg, hvilket førte til rødt kort til Rafael Leão og Ivan Roman.

Samtidig var dronning Mary til stede ved LykkeLigas sæsonafslutning i Boxen i Herning, hvor hun blandt andet deltog i håndbold med børn. I en anden sammenhæng fik tidligere toppolitiker Henrik Sass Larsen et portræt trykt i flere medier, da han fyldte 60 år, men en podcastvært kritiserer dette, da han er dømt i en kriminalsag. I realitieserien 'Forræder - Ukendt grund' troede Iben Bertelsen, at hun og de resterende deltagere på slottet havde vundet, men hun tog fejl ved finalebordet.

Hun opnåede dog det, hun ønskede, forklarer hun. En ny ordning med klovnbulancen er et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og andre, som svar på et sundhedsvæsen i forandring, hvor flere børn behandles ambulant og i eget hjem. I Albanien protesterede flere tusinde mennesker i Tirana mod planer om et luksusresort finansieret af Jared Kushners investeringsfirma, Affinity Partners. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt fortalte i TV 2-magasinet 'Besserwisserne' om uro i Socialdemokratiets Folketingsgruppe efter et ministerskifte.

Under finalen i 'Forræder - Ukendt grund' kom følelserne frit frem efter et stort svigt mellem to deltagere, og konflikten er måske ikke løst. Den norske kronprinsesse Mette-Marit, der lider af lungefibrose, skal have en lungetransplantation, ligesom otte andre nordmænd. Der rejses spørgsmål om, hvorvidt den kongelige titel giver fordele ved behandling. I programmet 'Højskolen' gav partilederne deres bud på en kommende regering, og i 'Go' aften Live' bad Natasja Crone nogle af dem om at åbne et brev.

Den danske mixed double med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje nåede semifinalen ved Indonesia Open, selvom modstanderen undervejs stressede efter et gult kort. Fredag markeredes grundlovsdag med demonstrationer, hvor danskere udtrykte, hvad regeringen bør fokusere på. Mona Juul (K) brugte sin tale til at sætte fokus på den udførte offentlige samtale i en tid med fake news og AI, og foreslog et skattefradrag for avisabonnementer.

Lars Løkke Rasmussen støttede forslaget og advarede mod misinformation, og Mette Frederiksen (S) var også positiv. Donald Trump ønsker sit ansigt på en dollarseddel til jubilæet for USA's uafhængighed, hvilket møder kritik, og det diskuteres, om en siddende præsident kan gøre det. Da Elisa Lykke fik kræft for fjerde gang, blev forholdet til hendes nye kæreste stærkere, og de skal nu giftes.

Den bulgarske længdespringer Bozhidar Sarâboyukov fejrede en sejr ved Diamond League i Rom efter et spring på 8,26 meter. En dommer i Frankrig-Elfenbenskysten-testkampen blev væltet, men kunne fortsætte efter at have fået hjælp





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