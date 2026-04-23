Udfordringerne ved at kolonisere Mars: Myter og realiteter

En dybdegående undersøgelse af de udfordringer, fremtidens astronauter vil møde, når de forsøger at etablere en base på Mars, herunder problemer med jordbund, stråling og forsyninger.

I næsten 50 år har vi engageret os i at formidle astronomi og rumfart gennem forskellige medier som radio, fjernsyn, bøger, foredrag og kurser, herunder undervisning på Folkeuniversitetet.

Denne artikel er en del af en serie, der følger med på en rejse ud i rummet og undersøger de udfordringer, fremtidens astronauter vil møde, når de skal etablere baser på andre planeter. At rejse til rummet, for eksempel til Mars, er en kompleks opgave, der udfordrer både fysikken og den menneskelige psyke. Som vi så i den tidligere artikel, vil en rumrejse være en betydelig udfordring selv for veltrænede astronauter, men udfordringerne fortsætter, når de ankommer til Mars.

Sandheden er, at vi ikke kan leve på Mars uden omfattende teknisk assistance, hvilket betyder, at en base vil ligne en rumstation, hvor målet er at beskytte mod rummets barske forhold og kun gå udenfor i rumdragter til rumvandringer. Dette er langt fra et normalt liv. Den nærmeste analogi på Jorden er Amundsen-Scott-basen på Sydpolen, men selv der er forholdene lettere, da vi i det mindste kan trække vejret.

Mars er det mest beboelige sted i solsystemet udover Jorden, da andre destinationer som Jupiter og Saturns måner er endnu mere fjendtlige. I denne artikel vil vi undersøge nogle af de myter, der omgiver koloniseringen af Mars, og vi starter med kartoffeldyrkning. Denne artikel er den anden og sidste del af en miniserie, der udforsker fremtiden for rumfarten i vores solsystem. Den første artikel kan findes her.

Vi antager, at fremtidens samfund vil allokere de nødvendige ressourcer til at sende mennesker langt ud i solsystemet. Dette er en realistisk mulighed, men der er tre faktorer, der kan forhindre, at solsystemet bliver en del af vores historie i det 21. århundrede og fremover. For det første vil det være dyrt, og en bemandet udforskning vil sandsynligvis ikke give hurtige politiske, økonomiske eller militære fordele.

Det er vigtigt at huske, at motivationen bag Apollo-programmet ikke var videnskab, men snarere politik under den kolde krig. For det andet kan klimaændringer tvinge fremtidens samfund til at fokusere mere på Jorden og mindre på fjerne planeter. For det tredje kan stadig mere autonome robotter med kunstig intelligens overtage mange af rumudforskningsopgaverne til en lavere pris end at sende astronauter.

Men vi bevarer vores optimisme og dykker i denne serie ned i de udfordringer, der er forbundet med at sende mennesker på lange rejser i solsystemet og etablere bosættelser på fremmede planeter. Mange har set filmen ’The Martian’, hvor en astronaut strandet på Mars forsøger at overleve, indtil han kan reddes. I en central scene forsøger astronauten at dyrke kartofler ved at blande afføring med marsstøv.

I filmen lykkes det, men i virkeligheden ville det mislykkes, da marsstøv indeholder perklorater, salte af perklorsyre. Disse salte blev opdaget af NASAs Phoenix-lander i 2008 og var en overraskelse, da man havde forventet mere almindeligt salt som natriumchlorid. Selvom mikroorganismer på Jorden kan bruge perklorater som energikilde, er de giftige i de koncentrationer, der findes i marsstøvet, op til 1 procent. Derfor skal marsstøvet renses grundigt, før det kan bruges til at dyrke planter.

Dette eksempel illustrerer, at selvom en planet ligner Jorden, kan små forskelle gøre den ubeboelig for os. I ’The Martian’ havde astronauten relativt let ved at dyrke kartofler med afføring og marsstøv, men problemet med de giftige perklorater blev ikke nævnt, hvilket ville kræve rensning af støvet og en betydelig mængde vand. Kartoffeldyrkning understreger også behovet for at dyrke mad på Mars, da det ikke vil være muligt at medbringe tilstrækkelige forsyninger til et langt ophold.

På rumstationen ISS modtages regelmæssigt forsyninger med ubemandede rumskibe, hvilket gør det lettere. Det vil sandsynligvis være nødvendigt at starte med en vegetarisk kost, da det er vanskeligt at medbringe dyr, der kræver plads, vand og foder. Dette kan ændre sig i fremtiden, men først på et senere tidspunkt. Det vil også være nødvendigt at beskytte både dyr og planter mod rumstråling og de lave temperaturer, der kan falde til omkring -100 grader om natten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Turpal Bisultanov vinder EM-guld i brydningBryderen Turpal Bisultanov har vundet guldmedaljen ved EM i brydning i 87-kiloklassen, og tager dermed revanche over Semen Novikov fra Bulgarien, som han tabte til ved OL i Paris.

Read more »

Mulige spor efter liv fundet på MarsNASA’s Curiosity-rover har opdaget organiske molekyler på Mars, potentielt byggestenene for livets oprindelse. Fundet er dog omfattet af forbehold, da kilden til molekylerne er ukendt.

Read more »

Skyderi ved mexicanske pyramider var tilsyneladende inspireret af amerikansk skoleskyderiEn canadisk turist blev dræbt og flere andre såret i skyderi ved mexicansk turistattraktion.

Read more »

DTU vil revolutionere vedligeholdelse af solceller med natflyvende dronerForskere ved DTU introducerer en innovativ metode til at spotte defekte solceller ved hjælp af termiske droner om natten og kunstig intelligens for at sikre højere effektivitet i energiproduktionen.

Read more »

Bekymring i Varde: Microsofts datacenter møder lokal modstandMicrosofts planer om et datacenter i Varde Kommune skaber bekymring blandt lokale beboere, der frygter for konsekvenserne for deres livskvalitet og ejendomsværdier. Artiklen undersøger også de begrænsede samfundsmæssige gevinster ved datacentre i Danmark og udfordringerne med energiforsyningen.

Read more »

Mystisk mørk plet vokser på MarsForskere observerer en udvidelse af et mørkt område på Mars dækket af vulkansk materiale, og årsagen er stadig ukendt. Området har vokset sig større siden 1976 og udvider sig med ca. 6,5 kilometer om året.

Read more »