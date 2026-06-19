Udenlandske bilister betaler millioner i fartbøder efter ny europæisk indsats

Politiets Administrative Center har indkasseret over 41 millioner kroner fra udenlandske fartbøder på halvandet år takket være det europæiske system Eucaris. Tekniske udfordringer er løst, men sagsbehandlingen er fortsat mere ressourcekrævende end for danske bilister.

Udenlandske bilister, lastbilchauffører og autocampister fra andre europæiske lande slipper ikke længere for en bøde, hvis de har kørt for stærkt på de danske landeveje.

Over 41 millioner kroner i løbet af halvandet år har de tilsammen bidraget med til den danske statskasse, fordi de er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller (ATK). Det konstaterer Politiets Administrative Center efter, de har fået langt bedre muligheder for at indkassere fartbøder udenfor landets grænser.

Vores sagsbehandlingssystem har haft nogle udfordringer, og derfor har vi kigget på de muligheder og oplysninger, vi har på udenlandske køretøjer, og så har vi forsøgt at optimere det hele så meget som muligt, siger Marianne Tirsvad Tholstrup Hansen, der er afdelingschef for Politiets Administrative Center. Politiets Administrative Center har i omkring halvandet år brugt det fælles europæiske system 'Eucaris' i alle sager med udenlandske køretøjer, som er blevet registreret i ATK.

Det er godt, at vi har fundet de ressourcer og tekniske løsninger, der skal til for at sende flere fartbøder til udlandet, siger hun. Frem til slutningen af 2024 blev de fleste ATK-sager vedrørende udenlandske køretøjer uden for de nordiske lande henlagt. Det skyldtes en blanding af tekniske udfordringer og problemer med at identificere ejeren eller føreren af køretøjet. Men siden december 2024 har politiet gearet indsatsen, så det er muligt at komme efter de udenlandske fartsyndere.

ATK-sagerne med udenlandske køretøjer kræver dog stadig væsentligt flere ressourcer end ATK-sager med danske køretøjer. Det har nemlig endnu ikke været muligt at automatisere sagsbehandlingen i samme grad for de udenlandske bilister som for de danske. Alligevel mener politiet, at det er umagen værd, fordi det handler om trafiksikkerhed og om danskernes retsfølelse. Det betyder meget for dem, der sidder og behandler de her sager fra udenlandske bilister.

Det rammer retsfølelsen, og derfor er det en stor tilfredsstillelse for os, at vi nu har sat gang i de her sagsbehandlinger, siger Marianne Tirsvad Tholstrup Hansen. Den nye indsats har resulteret i en markant stigning i antallet af bøder, der bliver sendt til udlandet. Ifølge Politiets Administrative Center er der tale om en forbedring på flere fronter.

Tidligere var det næsten umuligt at inddrive bøder fra køretøjer registreret i lande uden for Norden, men med Eucaris-systemet kan politiet nu udveksle oplysninger med andre europæiske lande langt mere effektivt. Systemet gør det muligt at identificere ejeren af et køretøj på baggrund af nummerpladen, uanset hvilket EU-land den er udstedt i. Det har betydet, at politiet kan sende bøder til fartsyndere i hele Europa, hvilket tidligere var en administrativ og juridisk hurdle.

Selvom indsatsen har været en succes, understreger politiet, at der stadig er udfordringer. Sagsbehandlingen for udenlandske køretøjer er mere kompleks, da der ofte er behov for oversættelse af dokumenter, kommunikation med myndigheder i andre lande og juridisk vurdering af, om bøden kan håndhæves. Derudover er der et tidsaspekt, da sagerne ofte tager længere tid at behandle end indenlandske sager. Alligevel er politiet optimistisk og forventer, at teknologien og samarbejdet på tværs af grænser vil blive endnu bedre i fremtiden.

Målet er at sikre, at alle bilister, uanset nationalitet, overholder fartgrænserne på danske veje, og at retsfølelsen hos danskerne bliver tilgodeset. De 41 millioner kroner, der er indkasseret på halvandet år, er et tydeligt signal om, at det nytter at satse på internationale løsninger. Politiets Administrative Center arbejder løbende på at forbedre systemerne, så endnu flere sager kan blive behandlet automatisk.

Det vil frigøre ressourcer til andre opgaver og samtidig sende et klart signal til udenlandske bilister om, at fartgrænserne i Danmark gælder for alle. Indsatsen har også en positiv effekt på trafiksikkerheden, da færre overskridelser af fartgrænserne betyder færre ulykker. Samlet set er der tale om en win-win-situation for både statskassen og trygheden på de danske veje





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