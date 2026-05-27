Uddøende maj‑varme i Europa: Rekordtemperaturer i Storbritannien og Frankrig

En historisk varm maj har ramt store dele af Europa med temperaturer over 30 grader, herunder Storbritanniens varmeste majdag nogensinde. Professor Sebastian Mernild forklarer sammenhængen mellem et stabilt højtryk, tør luft og den menneskeskabte klimaopvarmning.

Slutningen af maj har leveret en usædvanlig varm bølge til store dele af Europa , hvor temperaturerne i flere lande har nået niveauer, som normalt først ses i midsommer.

I Storbritannien blev den 31. maj registreret en historisk høj temperatur på 34,8 grader i London, hvilket markerer den varmeste majdag i landets officielle vejrhistorik. Tilsvarende har Frankrig, Belgien, Spanien og Portugal oplevet temperaturer over 30 grader, så selv de nordlige regioner har mærket en sydlig sommervarme.

På den danske jord har de første forårsblomster, såsom syrenbuske og kastanjetræer, kunnet nyde de milde forhold, men mange borgere har også måttet kæmpe med den pludselige hedebølge, som har medført kø ved offentlige vandfontæner, eksempelvis i Paris' Buttes‑Chaumont‑park, hvor folk stod i lang kø for at få vand i den brændende varme. Ifølge professor Sebastian Mernild fra Syddansk Universitet, som leder af SDU Climate Cluster, er den aktuelle varmeprimært et resultat af et vedvarende højt trykssystem, der har hængt sig over kontinentet i flere dage.

Et stabilt højtryk betyder få skyer, så solens stråling kan nå jordens overflade uden hindring, mens den relativt tørre luft gør, at den absorberede energi primært omsættes til opvarmning i stedet for at fordampe vand. Dette ophobning af energi i atmosfæren fører gradvist til en temperaturstigning, som nu når rekordniveauer for maj måned. Historiske data viser, at de to foregående maj‑måneder også har indtaget pladser blandt de varmeste i deres respektive år, hvilket peger på en vedvarende opvarmningstrend.

Den kombinerede indflydelse af klimatiske og meteorologiske faktorer ligger til grund for den nuværende hedebølge. På den ene side er den menneskeskabte udledning af drivhusgasser den primære driver for den globale temperaturstigning, hvilket gør, at temperaturer, der traditionelt har været forbeholdt sommeren, nu også viser sig i foråret og til dels i efteråret. På den anden side forstærker specifikke vejrsystemer - som det nuværende højt tryk - de naturlige klimatiske tendenser og skaber ekstraordinære, kortvarige temperaturtoppe.

Sammenfattet betyder dette, at vi kan forvente, at lignende varmebølger vil forekomme oftere og tidligere i årstiden, hvilket stiller nye krav til vandforsyning, energiforbrug og tilpasning i både landbrugs‑ og byområder





