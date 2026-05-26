Udbetaling Danmark sender årlige opgørelse af pension ud til 1,1 millioner pensionister

Udbetaling Danmark sender den årlige opgørelse af pension for 2025 ud til lidt over 1,1 millioner pensionister. Opgørelsen viser, om pensionisten har fået den rigtige pension i 2025 – og om der eventuelt skal efterbetales eller betales tilbage.

Fra den 26. maj og de følgende cirka tre uger sender Udbetaling Danmark den årlige opgørelse af pension for 2025 ud til lidt over 1,1 millioner folke-, førtids- og seniorpensionister.

Opgørelsen viser, om pensionisten har fået den rigtige pension i 2025 – og om der eventuelt skal efterbetales eller betales tilbage. Knap 200.000 pensionister kan dog se frem til at få efterbetalt pension, mens cirka 230.000 har fået udbetalt for meget og derfor skal betale penge tilbage. Pensionen bliver løbende beregnet på baggrund af pensionisternes økonomiske forhold.

Derfor er den årlige opgørelse vigtig for at sikre, at pensionisterne hverken får for meget eller for lidt udbetalt, siger koncerndirektør i ATP for bl.a. Udbetaling Danmark, Maria Damborg Hald. For de pensionister, som skal have efterbetalt pension, sker udbetalingen for langt størstedelen den 31. juli 2026, mens en mindre gruppe får pengene allerede den 30. juni 2026. Pensionen bliver løbende beregnet på baggrund af oplysninger på forskudsopgørelsen hos Skattestyrelsen.

Derfor kan pensionisterne selv være med til at sikre, at de får den rigtige pension i løbet af året ved at holde den aktuelle forskudsopgørelse opdateret. Hvis din indkomst ændrer sig i løbet af året, kan det have betydning for pensionen. Derfor er det en god idé løbende at tjekke og rette sin forskudsopgørelse, så pensionen bliver så korrekt som muligt fra starten, siger Maria Damborg Hald. Omkring 270.000 pensionister modtager først deres opgørelse senere på året.

Det gælder pensionister, som selv – eller hvis ægtefælle eller samlever – har selvstændig virksomhed, pensionister med udenlandsk indkomst samt pensionister bosat i udlandet





