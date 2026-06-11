Udbetaling af fødevarecheck fra i dag

Fra i dag begynder udbetalingen af den såkaldte fødevarecheck, som et politisk flertal vedtog tidligere på året. Ordningen omfatter omkring 590.000 danskere, og de berettigede familier kan modtage op til 5.000 kroner. Pengene forventes at være på kontoen enten i dag eller i morgen. Fødevarechecken blev indført som en hjælp til familier, der har været presset af de stigende leveomkostninger gennem de seneste år.

Op til 5.000 kroner på vej Fra i dag begynder udbetalingen af den såkaldte fødevarecheck , som et politisk flertal vedtog tidligere på året. Ordningen omfatter omkring 590.000 danskere, og de berettigede familier kan modtage op til 5.000 kroner.

Pengene forventes at være på kontoen enten i dag eller i morgen. Fødevarechecken blev indført som en hjælp til familier, der har været presset af de stigende leveomkostninger gennem de seneste år. Selvom formålet er at styrke familiernes økonomi her og nu, forventer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, ikke nødvendigvis, at pengene bliver brugt med det samme.

"Jeg tror, at nogle af pengene vil blive brugt med det samme, men at størstedelen formentlig vil blive sparet op," siger han. Ifølge cheføkonomen viser erfaringer fra tidligere udbetalinger, at mange danskere vælger at lægge ekstra penge til side frem for at bruge dem med det samme. Las Olsen understreger samtidig, at det ikke betyder, at familierne ikke har brug for pengene.

Selvom lønninger og overførselsindkomster i vid udstrækning har indhentet inflationen, har mange familier været økonomisk pressede gennem flere år. Ekstraudbetalingen kan derfor blive brugt til at styrke opsparingen, betale regninger eller lukke de huller i privatøkonomien, som de høje priser har efterladt. Når pengene bliver brugt, forventer cheføkonomen dog, at de vil finde vej til mange forskellige formål. Nogle familier vil bruge dem på sommerferien, andre på børnene eller lidt ekstra luft i hverdagsbudgettet.

Totalt set bliver der udbetalt omkring 5,2 milliarder kroner gennem ordningen. Selvom det er et betydeligt beløb, forventer Las Olsen ikke, at fødevarechecken får nogen afgørende effekt på dansk økonomi. Udbetalingerne vil give et mindre løft til forbruget, men mange danskeres tilbageholdenhed betyder, at effekten sandsynligvis bliver begrænset





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