Tyve stjal designerstole i Vemb - flere andre nyheder fra Midt- og Vestjylland

Denne nyhedsopsummering dækker en række begivenheder fra Midt- og Vestjylland, herunder en tyveri på Villumsens Bolighus i Vemb, hvor tyve på to minutter stjal designerstole til en værdi af 74.000 kroner, en ny spiller til Herning Blue Fox, en ny trænerassistent i FC Midtjylland, en klage fra en ferielejer, en navneskiftelse til ære for Michael Jackson, en række politianholdelser forbundet med en bandekonflikt og andre tilfælde af forstyrrelse af ordensmagten, samt en sigtelse for vanvidskørsel.

På to minutter专业 stole fra butikken i Vemb . Stolenes værdi udgør 74.000 kroner. Ejeren mener, det kan være bestillingsarbejde. Eksempelvis pegede tyvene på stole, men satte også en stor blomsterkrukke ind gennem ruden, så ejeren, der bor over butikken, fik opmærksomhed på det.

Derudover er der forskellige andre nyheder, herunder at Herning Blue Fox har hentet den 25-årige Phillip Schultz, at FC Midtjylland har ansat Michael Ravn, en klage fra en ferielejer hos DanCenter, en person omkring Michael Jackson i Struer, der har skiftet navn, en række anholdelser forbundet med bandekonflikten, herunder en 16-årig dreng sigtet for hjemmelavet bombe, episode med en 22-årig mand i Thisted, en 17-årig dreng i Skive, der har forstyrret ordensmagten to gange, og en 37-årig mand sigtet for vanvidskørsel. Dertil kommer Frederik Andersen, der vandt en hockeytitel





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