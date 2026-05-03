Tyve forsøgte at snyde sig til varer for tusindvis af kroner i Netto – modig dame og kassemedarbejder stoppede dem

To personer forsøgte at stjæle varer for flere tusinde kroner i Netto i Skive ved at betale for en enkelt pakke gær. En kassemedarbejder og en ældre dame forhindrede tyveriet og gav politiet vigtige oplysninger.

Hvad er det billigste, man kan købe i et supermarked? Sandsynligvis en pakke gær. Og netop det var udgangspunktet for en usædvanlig hændelse fredag i Netto på Egerisvej i Skive , hvor to personer forsøgte at snyde sig til varer for flere tusinde kroner ved hjælp af selvscanningskasserne.

De to gerningsmænd fyldte en hel indkøbsvogn med diverse varer, herunder en betydelig mængde kød, som de systematisk fjernede fra hylderne. Trods den store værdi af de stjålne varer, forsøgte de at registrere købet som blot en pakke gær, hvilket ville have resulteret i en samlet pris på omkring halvanden krone.

Heldigvis var både en ung kassemedarbejder og en opmærksom ældre dame, der var i butikken for at handle, hurtige til at reagere og forhindre tyvene i at gennemføre deres plan. Butikschef Ivan Sørensen roser den hurtige reaktion fra de involverede. Han understreger dog, at situationen kunne have været farlig, og at det er vigtigt at prioritere sikkerheden.

Derfor efterlyser han nu den ældre dame via et opslag på butikkens Facebook-side, idet han ønsker at udtrykke sin taknemmelighed for hendes modige indsats og give hende en økonomisk erkendtlighed. Beløbet holdes foreløbigt fortroligt. Ifølge Ivan Sørensen, som ikke selv var til stede under tyveriet, viser overvågningsoptagelserne en bekymrende detalje. Han fortæller, at tyvene lavede pistoltegn med fingrene, hvilket indikerede en potentiel trussel mod personalet.

Den 17-årige kassemedarbejder, der opdagede uoverensstemmelsen i betalingen, konfronterede tyvene, inden de kunne forlade butikken. Selvom medarbejderen har sort bælte i kampsport, hvilket giver en vis tryghed, mener Ivan Sørensen stadig, at det var en risikabel situation. Personalet er blevet instrueret i at prioritere deres egen sikkerhed i sådanne tilfælde. Den ældre dame, der assisterede med at stoppe tyvene, kontaktede politiet, da hun følte sig truet.

Trods dette var hun modig nok til at tage billeder af tyvenes bil og nummerplade, hvilket gav politiet værdifulde oplysninger til deres efterforskning. Denne handlekraftige indsats fra både medarbejderen og den ældre dame er afgørende for at sikre et trygt miljø i butikken. Et vigtigt aspekt af denne type tyveri er, at selvscanningssystemer gemmer en betydelig mængde information om kunderne.

I dette tilfælde var tyvene identificeret via MitID og havde oplyst et kortnummer, hvilket giver politiet mulighed for at spore dem. Ivan Sørensen er overbevist om, at de to gerningsmænd er erfarne tyve, da de anvendte en meget professionel metode. Han håber, at de indsamlede oplysninger vil hjælpe politiet med at pågribe dem hurtigt.

Butikschefen understreger, at det er afgørende at stoppe denne type kriminalitet, da det ikke kun påvirker butikkens økonomi, men også skaber utryghed for både personale og kunder. Han afslutter med et håb om, at politiet hurtigt kan få tyvene bag tremmer og dermed sende et klart signal om, at den type adfærd ikke tolereres. Denne hændelse understreger vigtigheden af opmærksomhed og samarbejde mellem personale og kunder for at forebygge tyveri og sikre et sikkert handelsmiljø





