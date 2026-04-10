Tysk forsker advarer mod tætte universitets-samarbejder med Kina

En tysk forsker, der har arbejdet på et kinesisk universitet, advarer danske universiteter mod at indgå for tætte samarbejder med kinesiske institutioner, grundet oplevelser af statslig pres og indflydelse på forskningen.

Alicia Hennig har forsket på Kina s MIT. Alicia Hennig tilbragte flere år på et campus i Shenzhen, som er en del af det kinesiske universitet Harbin Institute of Technology. En tysk forsker har personligt oplevet, hvordan den kinesiske stat udøver pres på landets forskningsmiljøer. Nu advarer hun danske universiteter mod at indgå tætte samarbejder. Det var i hvert fald det indtryk, som den tyske forsker Alicia Hennig fik, da hun i 2015 søgte et job på det kinesiske universitet.

Hun beskriver det som et kinesisk topuniversitet, der gerne ville sammenligne sig selv med førende universiteter som MIT i USA. Alicia Hennig fik jobbet og tilbragte i alt fem år i de kinesiske forskningsmiljøer på forskellige universiteter. Opholdet skulle vise sig at ændre både hendes arbejdsliv og hendes forhold til Kina markant. I løbet af sin tid i Kina observerede Hennig en række forhold, som gav hende anledning til bekymring omkring den kinesiske stats indflydelse på forskningen. Hun oplevede blandt andet, hvordan forskere følte sig presset til at tilpasse deres forskning til statens politiske agendaer. Desuden var hun vidne til, hvordan universitetet blev brugt som et redskab for den kinesiske stat til at indsamle information og fremme sine egne strategiske interesser. Disse erfaringer har ført til, at Hennig nu advarer vestlige universiteter mod at indgå for tætte samarbejder med kinesiske institutioner, da hun mener, at det kan kompromittere forskningsfriheden og akademisk integritet. Hennigs advarsel er særligt relevant i en tid, hvor der er stor interesse for samarbejde på tværs af landegrænser inden for forskning og teknologi. Mange universiteter verden over søger at etablere partnerskaber med kinesiske institutioner for at få adgang til viden, ressourcer og nye forskningsmuligheder. Imidlertid understreger Hennigs erfaringer vigtigheden af at udvise forsigtighed og være opmærksom på de potentielle risici, der kan være forbundet med sådanne samarbejder. Hendes oplevelser illustrerer, hvordan politisk pres og statslig indflydelse kan påvirke forskningsprocessen og føre til selv-censur og begrænsninger af forskningsfriheden. For at beskytte forskningsfriheden og bevare den akademiske integritet opfordrer Hennig til en mere kritisk tilgang til samarbejdet med Kina. Hun anbefaler, at universiteterne nøje overvejer de potentielle risici og fordele, før de indgår i samarbejder, og at de sikrer, at der er tilstrækkelige beskyttelsesmekanismer på plads for at beskytte forskernes uafhængighed og den frie udveksling af viden. Hennigs advarsler er ikke kun relevante for universiteter, men også for forskere, der overvejer at arbejde i Kina. Hun opfordrer forskere til at være opmærksomme på de politiske og ideologiske forhold, der kan påvirke deres arbejde, og til at være villige til at stille kritiske spørgsmål og udfordre de etablerede normer. I sidste ende er Hennigs mål at fremme en mere bæredygtig og etisk forsvarlig tilgang til internationalt forskningssamarbejde, hvor forskningsfrihed og akademisk integritet respekteres og beskyttes





Kina Universitet Forskning Samarbejde Forskningsfrihed

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vi er tættere på egentlig tankelæsning med AI-teknologi: Forsker ser kæmpe potentiale»Ikke ren sci-fi,« siger hjerneforsker om teknologi, der hiver information ud af hjernens billeder ved hjælp af kunstig intelligens.

Read more »

Aarhus Universitet og Berygtet Kinesisk Universitet: Et Langvarigt Samarbejde Under LuppenAarhus Universitet havde et årelangt samarbejde med Harbin Institute of Technology, et kinesisk universitet kendt for sine forbindelser til militæret. Dette samarbejde, der startede med etableringen af et iNANO-center i Harbin baseret på Aarhus Universitets model, rejser spørgsmål om forskningsetik, sikkerhed og potentielle risici i internationale samarbejder.

Read more »

Dagens Nyheder: Solarieafhængighed, Cykelhjelm Rekord og PandaproblemerDagens nyheder indeholder historier om en ung mands kamp mod solarieafhængighed, rekorder for brug af cykelhjelme, udfordringer i Københavns Zoo med pandaer, og den politiske situation i Danmark og internationale begivenheder.

Read more »

Advarer mod at køre ud fredag: Sjældent vejrfænomen rammer»Mange bilister har skiftet til sommerdæk, og vi har haft en lang periode uden glatte veje, der kan give udfordringer og farlige situationer.«

Read more »

Aktionærer i Nilfisk siger ja til opkøbstilbud fra tysk koncernOver 90 procent af aktionærerne i Nilfisk har accepteret tilbud fra tyske Freudenberg på 140 kroner per aktie.

Read more »

Aarhus Universitets Samarbejde med Kinesisk Universitet Vækker BekymringAarhus Universitets mangeårige samarbejde med Harbin Institute of Technology (HIT), et kinesisk universitet med bånd til militæret, rejser spørgsmål om etiske overvejelser og potentielle risici. Samarbejdet, der startede med iNANO-centret som model for en kinesisk forskningssatsning, fremhæver behovet for kritisk vurdering af internationale partnerskaber.

Read more »