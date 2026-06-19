Two persons are now charged in connection with train accident

Nordsjællands Politi has announced that two individuals have been charged in relation to the train accident. The charges are not specified, but the police are still investigating the case.

Nu er der sket et nyt gennembrud i sagen. Nordsjællands Politi oplyser fredag, at to personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken. Politiet ønsker dog endnu ikke at oplyse, hvad de konkret er sigtet for.

I en kort meddelelse bekræfter Nordsjællands Politi, at to personer nu er sigtet.

"Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt," lyder det fra politiet. Ifølge en intern e-mail, som TV 2 har set, skyldes den kollektive sygemelding blandt andet, at en medarbejder ved driftscentralen er blevet sigtet i forbindelse med ulykken. Tidligere på ugen offentliggjorde Havarikommissionen en foreløbig rapport om ulykken. Ifølge rapporten kørte den ene lokomotivfører angiveligt forbi et stopsignal kort før sammenstødet.

Samtidig tyder oplysningerne på, at en nødopkaldsfunktion, som kunne have advaret alle tog på strækningen, ikke blev benyttet. Ulykken fandt sted om morgenen den 23. april og udviklede sig til en af de mest alvorlige togulykker på de nordsjællandske lokalbaner i nyere tid





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