Two people still missing after radiation leak fears: Russia puts missile troops on highest alert

The news text discusses a radiation leak incident near Chernobyl in Ukraine and Russia putting its missile troops on alert. The text also mentions Russia's use of nuclear rhetoric in the conflict with Ukraine.

Dykkere bjerger to lig efter skrækulykke: to personer er stadig ikke fundet denne gang, der handler om atomvåben og styrker, der ifølge Rusland nu er blevet sat i det højeste niveau af kampberedskab.

Melding vækker bekymring, fordi den kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Rusland og Nato i forvejen er stærkt anspændt. Samtidig frygter flere eksperter, at Kreml bevidst forsøger at sende et skræmmende signal til både Europa og USA. Atomstyrker gjort klar Ifølge Ruslands forsvarsministerium har russiske styrker modtaget atomsprænghoveder til mobile Iskander-M-missilsystemer som en del af en større atomøvelse.

Det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti skriver, at sprænghovederne efterfølgende blev lastet på affyringssystemerne, hvorefter soldater øvede sig i at flytte dem skjult til affyringspositioner. Samtidig oplyser det russiske forsvarsministerium, at de deltagende atomstyrker er blevet sat i det højeste niveau af kampberedskab som forberedelse til mulig affyring. Rusland har flere gange tidligere brugt atomretorik under krigen i Ukraine, men de nye meldinger bliver alligevel bemærket internationalt.

Iskander-M-systemerne kan anvendes til både konventionelle våben og atomvåben og har tidligere været brugt som etimportant element i Ruslands militære afskrækkelse. De nye oplysninger kommer samtidig med fortsat spænding mellem Rusland og Nato-landene samt øget vestlig støtte til Ukraine. Der er foreløbig ingen tegn på et konkret forestående atomangreb, men meldingen bliver alligevel set som endnu et forsøg fra Rusland på at demonstrere styrke og sende et klart signal til omverdenen.

Flere vestlige lande følger nu udviklingen tæt, mens bekymringen igen vokserfor, hvor langt konflikten mellem Rusland og Vesten kan udvikle sig.





