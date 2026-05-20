Two new babylancers to better support critically ill children Two new babylancers to better support critically ill children Two new babylancers to better support critically ill children Two new babylancers to better support critically ill children

The Babylance is a bloodhound designed for defending and supporting critically ill children. The babylance was delivered to the Rigshospital and the Region Hovedstadens Akutberedskab. It is an efficient vehicle transporting children as urgently as possible.

Babylancerne er mindre end den tidligere model for at reducere vindmodstanden og køre bedst på vejene. Kritisk syge babyer og børn kan fra i dag blive hentet i nye og bedre 'babylancer'.

Disse ambulanser er designet til at hjælpe med de mindste børn, der er i alvorlig forstand, f.eks. fordi de er født for tidligt eller har været igennem en vanskelig fødsel. Det vigtigste er at bringe højt specialiserede kompetencer og udstyr ud til barnet og begynde behandlingen i babylancen, mens man kører til Rigshospitalet.

De nye babylancer giver også mulighed for at transportere hele familien med, når et barn er i kritisk tilstand, og de kan behandle to børnsimultant, hvis der er tale om tvillinger. Desuden kan babylancerne håndtere en almindelig ambulancebåre, så moderen i særlige tilfælde kan blive transporteret liggende sammen med sit barn.

Region Hovedstadens Akutberedskab og Rigshospitalets Afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn er kommet til enighed om at opgradere til to nye og bedre babylancer for at øge trygheden og forbedre behandlingen af degenerative babyer. Lars Gaardhøj, regionsrådsformand for Region Hovedstaden, mener, at opgraderingen er nødvendig for at forbedre behandlingen af meget små, for tidlige fødte babyer og andre små børn, da der desværre er mange af dem, der har brug for denne hjælp





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Babylancer Critical Care Aid For Children Ambulance Regionsakdev

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danske Bank og Rambøll partner på Børsen Bæredygtig; Trump-administrationen bruger milliardforlig til at bremse havvind i USAThe article discusses the partnership between Danske Bank and Rambøll on "Børsen Bæredygtig", highlighting that all articles are now free to access for all readers. It also covers the recent use of a billion-dollar agreement by the Trump administration to halt offshore wind farms in the US, referring to it as more effective than previous legal interventions. Additionally, it mentions Total Energies' agreement with the Trump administration to receive back the 1 billion dollars spent on developing two offshore wind projects in New York and North Carolina, which will now be used for fossil fuels instead.

Read more »

Drab og masseødsfald ved San Diego MosqueA mass shooting and deadly rampage occurred at the Islamic Center of San Diego on Monday evening, resulting in two deaths and two suspected teenage shooters.

Read more »

Two Chinese Nationals Arrested in Major Espionage Investigation in NorwayA significant investigation into two espionage cases in Norway has resulted in the arrest of two Chinese citizens. In the north of Norway, in the state of Nordland, the individuals were found in possession of classified military equipment after frequent movements across the area.

Read more »

Two people still missing after radiation leak fears: Russia puts missile troops on highest alertThe news text discusses a radiation leak incident near Chernobyl in Ukraine and Russia putting its missile troops on alert. The text also mentions Russia's use of nuclear rhetoric in the conflict with Ukraine.

Read more »