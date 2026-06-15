Two men found guilty of arson attacks on Starmer's properties

Two men have been found guilty of arson attacks on properties belonging to Keir Starmer, the British Prime Minister. The attacks took place in London and involved a Toyota RAV4 and a property in Islington, where Starmer had previously lived.

To mænd er blevet dømt, mens en tredje er blevet frikendt. To mænd er blevet fundet skyldige, mens en tredje er frikendt i anklager om brandstiftelse mod en bil og ejendomme med forbindelse til Keir Starmer .

Det drejer sig om to mænd, ukrainske Roman Lavrynovych og rumænske Stanislav Carpiuc, på henholdsvis 22 og 27 år. Ifølge mediet handlede de to mænd efter ordre fra en russisktalende Telegram-kontakt ved navn 'El Money'. Tidligt om morgenen 8. maj 2025 blev der sat brand til en Toyota RAV4, der engang tilhørte premierministeren i det nordlige London.

Den 11. maj blev der påsat brand ved døren til en lejlighed i Islington, hvor Keir Starmer tidligere havde boet, mens hans valgkredshjem blev angrebet 12. maj 2025. Ifølge anklageren var brandstiftelserne 'planlagte og instrueret' af 'El Money', som lovede 3000 pund i kryptovaluta til Lavrynovych.

Kommandør Helen Flanagan, der er chef for CTP London (Counter Terrorism Policing London), sagde ifølge Sky News, at den russisktalende hjerne bag angrebene havde formået at indgyde 'frygt' i Keir Starmer og forårsage 'uro' over hele landet. De to mænd er blevet fundet skyldige i at planlægge beskadigelse af ejendom. Den medtiltalte 35-årige Petro Pochynok er blevet frikendt for samme anklage.

Desuden blev Roman Lavrynovych også dømt for at have sat ild til to ejendomme 11. maj og 12. maj sidste år





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