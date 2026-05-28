Two large energy projects in Thisted Municipality approved by the municipal council despite opposition from citizens

The projects involve wind turbines and solar panels at Røjkær and a wind turbine project at Spolum. The local support is one of the five areas that the municipal council always has to consider when making a decision on projects with renewable energy in Thisted Municipality. The five topics, including local support, were created based on over 4000 responses to a survey sent to the area's residents.

I Thisted Kommune blev to store energiprojekter stemt igennem af kommunalbestyrelsen onsdag aften, trods modstand fra borgerne . Der er tale om et projekt med vindmøller og solceller ved Røjkær og et vindmølleprojekt ved Spolum.

Forud for onsdagens afstemning havde begge projekter været til afstemning blandt områdets borgere. Der var flere stemmer imod dem end for dem. Lokal opbakning er nemlig et af fem områder, som kommunalbestyrelsen altid skal forholde sig til, når der skal træffes beslutning om projekter med vedvarende energi i Thisted Kommune. De fem tematikker, som blandt andet er lokal opbakning, er blevet til på baggrund af over 4000 besvarelser på et spørgeskema sendt ud til områdets borgere





Thisted Kommune risikerer at dræbe Thy-modellen efter nej i folkeafstemningThisted Kommune står over for en afgørende beslutning om at gennemføre to vedvarende energiprosjekter til trods for et nej fra borgerne i en vejledende folkeafstemning, hvilket kan saga ud for den anerkendte Thy-model for borgerinddragelse. Kommunen har tidligere modtaget KL's klimapris for denne model, der lykkes med at skabe tillid og ejerskab gennem tidlig borgerinddragelse. Men hvis kommunalbestyrelsen vælger at fremme projekterne alligevel, mener borgerne som Martin Christensen, at modellen er død. Beslutningen følger efter en tæt afstemning i udvalgene, hvor et flertal har backet projektet.

Kommunalbestyrelsen skal stemme om to nye vindmølleprojekter i SydthyKommunalbestyrelsen i Thisted Kommune skal onsdag aften tage stilling til, om der skal opstilles to nye vindmølleprojekter i Sydthy. Begge projekter har mødt lokal modstand, men politikere fra Det Konservative Folkeparti støtter dem.

Thisted Kommune stemmer igennem energiprojekter på trods af lokal modviljeTo store energiprojekter i Thy blev stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Projektet ved Røjkær fik 14 stemmer for og 13 imod, mens Spolum-projektet fik 15 stemmer for og 12 imod.

