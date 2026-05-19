Two Chinese Nationals Arrested in Major Espionage Investigation in Norway

A significant investigation into two espionage cases in Norway has resulted in the arrest of two Chinese citizens. In the north of Norway, in the state of Nordland, the individuals were found in possession of classified military equipment after frequent movements across the area.

I Norge foregår der lige nu et større efterforskningsarbejde i to sager, hvor politiet inden for ganske kort tid har anholdt to kinesiske statsborgere. Begge sager foregår i amtet Nordland i Nordnorge, men Kathrine Tonstad, politiadvokat i politiets sikkerhedstjeneste (PST), oplyser til DR, at der i øjeblikket ikke er nogen oplysninger, der tyder på en forbindelse mellem de to sager.

Om den nyeste sag, hvor en 46-årig kinesisk mand søndag blev varetægtsfængslet, oplyser PST, at den sigtede i nogen tid har opholdt sig i en bunker på Bodø Flyvestation. Flyvestationen består af en militær og en civil del, og den militære del omfatter blandt andet Nato's regionale luftoperationscenter (CAOC). Basen er en vigtig del af Nato-alliancens nye kommandostruktur i Norden, hvorfra Norge har ansvaret for at koordinere og dirigere luftoperationer.

Efterforskningen skal afdække, om den sigtede har forsøgt at indhente oplysninger relateret til den militære del af Bodø Flyvestation, og i så fald med hvilket formål, siger Kathrine Tonstad i et skriftligt svar. Den sigtede har afgivet en indledende forklaring, og yderligere afhøring af ham er ønskelig, siger hun videre. I forbindelse med sagen i Bodø har politiet afspærret et område ved en bunker tæt på flyvestation, der også bruges til militære formål.

Vi skal kun et par uger tilbage for at finde en anden sag om mulig spionage i Norge mod militær infrastruktur. Den 7. maj blev en kinesisk kvinde anholdt på øen Andøya og siden varetægtsfængslet i en sag, hvor politiet også har achizitionet en 22 tons tung satellitmodtager og mistænker en norsk-registrered virksomhed for at arbejde som dække for en statslig kinesisk aktør. Ifølge norsk politis sikkerhedstjeneste var det tanken, at satellitmodtageren skulle bruges på Andøya.

Here har det norske forsvar blandt andet en flyvestation, og det er også her, at rumhavnen Andøya Space holder til. Øen er både strategisk vigtig for norske og amerikanske sikkerhedsinteresser. Undersøgelsen skal afklare, om militære anlæg på øen har været et spionagemål. Den kinesiske kvinde stiller sig ifølge PST uforstående over for anklagerne.

Anna Lioufas, kriminolog ved FOI Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige, bider mærke i, at norsk politi taler forholdsvis åbent om sagen. Det i sig selv er interessant, siger hun. Kriminologen udgav tidligere i år et studie, hvor hun sammen med to kollegaer har analyseret sager, hvor personer er blevet dømt for spionage i Europa mellem 2008 og 2024. - I vores rapport så vi, at meget få lande rent faktisk er så gennemsigtige.

Det faktum, at de taler om det, kan tyde på, at de ser det som mere end blot en isoleret sag, siger hun. Anna Lioufas vurderer, at Andøya er geopolitisk vigtig, da enhver, der får adgang til jordstationer eller satellitter, kan forårsage stor skade. Flyvestationerne har blandt andet et skydeområde med træningsværktøjer som NASAM og HIMARS.

Hun har i kortlægningen om spionage i Europa undersøgt 70 sager, hvor spioner er blevet dømt og hvor spionagen har været udført af europæiske statsborgere på vegne af fremmede stater. Kun i seks af sagerne havde de dømte en forbindelse til Kina. Men i de tilfælde var de normalt beregnet til at vedrøre langsigtede strategiske mål som for eksempel forskning, så det passer med denne sag, at det er en meget mere langsigtet slags aktivitet





