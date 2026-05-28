Tvivlende vælger skifter fra DF til SF: 'Stemte med hjertet'

En tidligere venstreorienteret vælger, der planlagde at stemme på Dansk Folkeparti, endte med at afgive sin stemme til SF ved folketingsvalget. I en udsagn forklarer han, hvordan mediedækning, sociale påvirkninger og personlige erfaringer med velfærdssystemet fik ham til at ændre beslutning. Han kritiserer den manglige åbenhed om politiske holdninger og fremhæver vigtigheden af et inklusivt demokrati.

Dan Holmstad-Petersen , der normalt har klare politiske præferencer, oplevede en indre konflikt ved det seneste folketingsvalg den 24. marts. Trods en langvarig tilknytning til venstrefløjen og en oprindelig hensigt at stemme på Dansk Folkeparti , valgte han ultimate at sætte sit kryds hos SF.

I en interview med B.T. forklarer han sin beslutning med blandinger af følelser og politisk refleksion. Han beskriver, hvordan medierne og populistiske budskaber fik indflydelse på ham, og hvordan hans egen baggrund - som tidligere arbejder fra Helsingør værft - fik ham til at tænke på, hvad der var sket, hvis den blå regering havde siddet tidligere, da han selv havde brug for velfærdssystemets støtte.

Dan Holmstad-Petersen, der driver en fiskebod og bor på Vesterbro, erkender, at han er omgivet af røde vælgere, men følte et behov for at handle i overensstemmelse med sin overbevisning om, at det socialistiske velfærdssystem har reddet hans sjæl. Han udtrykker også frustration over den manglige åbenhed om politiske holdninger i dagligsalen, og mener, at et sundt demokrati kræver, at man kan tale uden frygt for isolation.

Afslutningsvis understreger han vigtigheden af ærlighed og mangfoldighed i det politiske liv, og beklager, at mange behandler deres stemme som en tabu-foreteelse





