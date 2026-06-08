Tv-værter og musiker besøger Nanna og David i Det Store Talkshow

Tv-værter Mads Steffensen og musiker Thor Farlov besøger Nanna og David i Det Store Talkshow på P4, hvor de har store spørgsmål til store personligheder. Er historiske sandheder faktisk sande? Huller i historien debunker fortiden.

Shift+Alt+1–5: Sæt lydstyrke på en skala fra 1 (lav lydstyrke) til 5 (høj lydstyrke) Shift+Alt+X: Sæt afspilningshastighed til 1x (normal hastighed) Den ene var lige ved at miste livet i en vild go-card ulykke midt i det store gennembrud og den anden har problemer med sin socialt utilpassede hund Flemming, som er blevet smidt ud af hundeskolen på grund af adfærdsvanskeligheder.

Hør hvem der har gjort hvad, når Tv- og radiovært Mads Steffensen og musiker Thor Farlov besøger Nanna og David i Det Store Talkshow på P





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