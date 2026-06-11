TV 2's interview with Prime Minister Mette Frederiksen on drone report and other topics

The Danish Prime Minister, Mette Frederiksen, discusses the upcoming drone report and other issues such as the military exercise in Borris and the state of the Danish authorities' credibility.

TV 2 har spurgt statsminister Mette Frederiksen, om hun er blevet orienteret om den dronerapport, der ventes at lande indenfor de næste par uger. Mette Frederiksen siger, at hun er med på, at der kommer en redegørelse fra Forsvarsministeriet, men hun har ikke fået lejlighed til at læse den eller fået den overleveret.

Det får vi dog ikke et klart svar på. - Jeg vil sige helt generelt, at man kan fuldstændig stole på de danske myndigheder. Når vi siger, der har været droner over Danmark, så har der selvfølgelig været droner over Danmark, fastholder Mette Frederiksen.. Blandet andet omkring lufthavn i Karup og det militære øvelsesterræn i Borris.

Dronerapporten skal kaste lys over, om der var droner over Danmark eller ej, som det efter episoderne i efteråret er blevet betvivlet. Derfor inviterer regeringen Folketingets partier til forhandlinger om netop det inden sommerferien. - Man siger, at børn drikker det vand, der faldt som regn i deres forældres barndom. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger hun.

Hun tilføjer, at den nye firkløverregering vil fremsætte et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud "allerede i år", ligesom det fremgår af regeringsgrundlaget. - I mange år har vi prøvet med frivillige aftaler. Og vi vil også fortsat samarbejde med landbruget. Selvfølgelig vil vi det.

Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på vores grundvand, siger Mette Frederiksen. Familieafdelingen i Vesthimmerlands Kommune møder kritik fra forældre, der alle oplever, at de og deres børn har fået det værre efter mødet med kommunen. - Jeg kan ikke begribe, de kan opføre sig på den her måde. De ødelægger folks liv, siger Lars Andersen.

Det var kun halvdelen af busserne, der gik glat igennem en razzia tirsdag på Silkeborg Busterminal. Det forklarer Andreas Hald, pressechef ved Banedanmark til TV MIDTVEST. - Vi har haft nogle udfordringer med signalsystemet. Det er formentlig det, der har givet problemer med at styre bommene.

- Det har givet udfordringer med togdriften og har skabt forsinkelser, fortæller Andreas Hald og understreger, at togene ikke kører, hvis bommene ikke kan styres. Store dele af Vestjylland samt hele det midtjyske område er omfattet af varslet, som gælder fra klokken 05-18. Kun den nordlige del af landet ser ud til at gå fri. Et skybrud er defineret ved mindst 15 millimeter nedbør på en halv time.

Så store mængder nedbør kan udløse lokale oversvømmelser. Efter flere år med fokus på Europa som minister kommer det nordjyske folketingsmedlem Marie Bjerre (V) nu - efter at partiet er kommet i opposition - til at beskæftige sig med en bred vifte af områder. På Venstres konstituerende gruppemøde på Christiansborg blev Marie Bjerre udnævnt til kultur- og medieordfører, natur- og miljøordfører, fødevareordfører samt dyrevelfærdsordfører. Partiets andet nordjyske folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen, fortsætter som retsordfører.

Han bliver også fortsat medlem af det "hemmelige" udvalg - udvalget vedr. efterretningstjenesterne. Desuden får han sæde i udvalget for etisk råd, klima-, energi- og forsyningsudvalget samt i socialudvalget





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