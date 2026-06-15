TV 2-nyheder: reaction to Høiby's appeal, Ukrainian monastery in flames, football scores, presidential birthday, and more

This news text covers a range of topics, including the reaction to Høiby's appeal, the Ukrainian monastery in flames, football scores, the birthday of the US president, and more. It includes quotes from Kongehuskorrespondent Marie Kirstine Rønde, the Ukrainian military leader Tymur Tkachenko, and the Danish racerkører Kevin Magnussen.

TV 2 var på gaden i Oslo for at høre nordmændenes reaktion på, at Høiby netop har anket sin dom. Flere blev dybt overraskede og udtrykte skuffelse.

Retorikken kom bag på TV 2's Kongehuskorrespondent, Marie Kirstine Rønde. Mette-Marits søn Marius Borg Høiby er mandag blevet idømt fire års fængsel. Han frifindes for to ud af fire voldtægter. Dette er et uddrag af, hvad dommeren sagde.

Det forventes, at dommeren vil læse op i over en time. Det historiske ukrainske kloster Kyiv Pechersk Lavra står i brand efter et russisk angreb natten til mandag. Billeder viser flammer, der vælter ud fra klosteret, der er på Unescos liste over verdensarv. Ifølge Tymur Tkachenko, der er leder af Kyivs militæradministration, har fire mennesker mistet livet og mere end 20 er såret efter angrebet.

Hele tre afslutninger ramte overliggeren i opgøret mellem Elfenbenskysten og Ecuador, hvor Amad Diallo scorede kampens eneste mål i de døende minutter og sikrede Elfenbenskysten sejren på 1-0. Emil Nielsen stod en formidabel sidste kamp for FC Barcelona, der vandt Champions League over Füchse Berlin. Flere stjerner havde rosende ord til den gode målvogter, der skifter til den ungarske storklub Veszprem. Curacaos Livano Comenencia scorede nationens første VM-mål i opgøret mod Tyskland.

Scoringen blev sat ind til 1-1, og der var enorm jubel både på banen og på lægterne. Den amerikanske præsident, Donald Trump, fylder søndag 80 år. Ulla Terkelsen, Mogens Lykketoft og Bertel Haarder giver deres bedste råd til 80-årstilværelsen. Det har været et mareridts-Le Mans, det siger den danske racerkører Kevin Magnussen.

Bilen mistede i går et dæk. Og i dag har der været problemer med en løs forbindelse. Forsanger i The Minds of 99, Niels Brandt, var gæst i søndagens afsnit af 'VM-trænerne'. Hvor han afslørede sit bedste VM-minde, som indebærer ...

Thomas Gravesen. David Nielsen har på vores Instagram-profil duelleret mod seerne. David forudsagde at der ikke ville komme røde kort i åbningskampen, mens seerne troede på et rødt. Det udløste en straf på, at David Nielsen skulle en tur i vandet på Bryggen.

Der kommer flere forudsigelser fra David allerede tirsdag, så deltag og følg med på Instagram @tv2sportd





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