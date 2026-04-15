TV 2 Kosmopol ramt af dybe besparelser: Ti stillinger nedlægges i kølvandet på økonomisk rod

TV 2 Kosmopol står over for en betydelig omstrukturering med nedlæggelse af ti stillinger. Beslutningen udspringer af et alvorligt underskud og en kaotisk økonomisk styring, der har udløst vrede og chok blandt medarbejderne. Direktøren erkender problemerne og arbejder på løsninger.

Stemningen er mørk hos TV 2 Kosmopol, hvor frygten for jobtab hænger tungt i luften. Stationen står over for en drastisk nedskæring på ti stillinger, en beslutning der har sendt chokbølger gennem personalet. Medarbejderne er oprørte over den kaotiske økonomiske styring, der har ført til denne ubehagelige situation.

Der lyder kritik om, at problemerne i økonomien er blevet påpeget tidligere uden tilstrækkelig handling, hvilket skaber en forventning om, at ansvaret ikke udelukkende skal bæres af de menige ansatte, men også af den øverste ledelse.

Direktør Thomas Falbe erkender, at reaktionerne er forståelige og forsikrer, at ledelsen arbejder intenst sammen med både medarbejdere og tillidsrepræsentanter for at navigere i den alvorlige situation. Falbe selv tiltrådte sin stilling i august 2025, og kort efter sin ansættelse modtog han information fra Skattestyrelsen om fejl i tidligere momsregnskaber. Den tidligere direktør, Morten Kjær Petersen, har udtalt, at han først for nylig er blevet fuldt ud klar over omfanget af de økonomiske problemer.

Den økonomiske realitet for TV 2 Kosmopol er et underskud på fire millioner kroner i 2025, hvilket har været en direkte medvirkende årsag til den nødvendige, men smertefulde, beslutning om at reducere medarbejderstaben. Denne nyhed om nedskæringer og økonomiske vanskeligheder finder sted i en tid, hvor mediehuset allerede er under pres efter en begivenhed beskrevet som en ‘sort svane’, der potentielt tvinger TV 2 til at udlevere hemmelige optagelser med Fasar





