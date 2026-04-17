TV 2 Kosmopol i krise: Momsfejl fører til opsigelser og tab af tillid

Regionale tv-station TV 2 Kosmopol står over for opsigelser af fire redaktionelle medarbejdere og en chef grundet alvorlige momsfejl, der har skabt store økonomiske problemer. Tilliden til ledelsen er svækket, og fortidens ledelsesfejl kaster lange skygger.

TV 2 Kosmopol står over for en alvorlig krise, da fire redaktionelle medarbejdere og en chef torsdag modtog besked om mulige opsigelser. Disse nedskæringer er direkte konsekvenser af flere års manglende momsbetaling, som har ført til betydelige økonomiske problemer for den regionale tv-station. Tillidsmand Anders Bornhøft udtrykker dyb beklagelse over situationen.

Han fremhæver, at de berørte medarbejdere er kompetente og uskyldige i forhold til de økonomiske uregelmæssigheder, og at det er hjerteskærende at se deres karrierer blive påvirket af rod i økonomien. Bornhøft påpeger, at hændelserne har medført et alvorligt knæk i medarbejdernes tillid til ledelsen, og at det forventes at have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet i den kommende tid. Medarbejdergruppen er dybt påvirket af de seneste begivenheder, og tilliden til ledelsen er svækket. Sagen eskalerer yderligere, da Skattestyrelsen for nylig henvendte sig til TV 2 Kosmopol med bekymringer om alvorlige fejl i momsregnskaber fra tidligere år. Dette problem trækker tråde tilbage til tidligere ledelsesperioder. Morten Kjær Petersen, nuværende direktør i Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation (DJ) og tidligere direktør for TV 2 Kosmopol, har erkendt et manglende fokus på økonomistyringen i sin tid. Han beklager dybt, at han først for sent indså omfanget af problemet. Han understreger, at selvom økonomistyring er et delegeret ansvar, så kan en så væsentlig fejl ikke ignoreres. Han erkender et personligt ansvar for ikke at have haft tilstrækkeligt blik for økonomien. Den nuværende direktør, Thomas Falbe, har forklaret, at fejlene primært skyldes problemer med opsætningen af økonomisystemer på et dybt teknisk niveau, som hverken direktøren eller bestyrelsen har haft indsigt i eller mulighed for at opdage. Disse fejl opstod så at sige langt nede i systemernes maskinrum. I regnskabsåret 2025 forventes TV 2 Kosmopol at have et underskud på 4 millioner kroner. Det endelige underskudsbeløb vil dog først blive fastlagt, når Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet har godkendt stationens public service-redegørelse og årsregnskab. Ydermere har TV 2 Kosmopols økonomichef gennem otte år fratrådt sin stilling den 1. december 2025 efter en gensidig forståelse, hvilket yderligere understreger alvoren af den økonomiske situation. Den aktuelle situation kaster en mørk skygge over TV 2 Kosmopol og rejser vigtige spørgsmål om ledelsesansvar, intern kontrol og fremtiden for en vigtig regional medieaktør





TV 2 Kosmopol Opsigelser Momsfejl Økonomisk Krise Ledelsesansvar

