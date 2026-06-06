TV 2-kampagne til VM får international appel: Nu skal verdens lande overtale danskerne

TV 2 har startet en viralsucces med en kampagne, hvor værterne Martin Johannes Larsen og Jonas Bergløv appellerer til forskellige lande om at få danskernes støtte til VM. Med humor og ofte tvivlsomme sproglige præstationer har videoerne spite opmærksomhed i Frankrig, Norge og Spanien, blandt andre. Kampagnen kulminerer i en afstemning, hvor danskerne kan vælge deres favorit, og resultaterne bliver offentliggjort 9. juni.

TV 2 s nye kampagne, hvor den populære profil Martin Johannes Larsen appellerer til forskellige lande om at få danskernes støtte til VM, har løftet sig til international opmærksomhed.

Hans humoristiske videoer, der viser ham i rejseudgaver af landenes sprog, har向北spredt sig og samlet op i de berørte nationer. I Frankrig argumenterer han med, at den danske kongefamilie er halvt fransk, og i Norge benytter vært Jonas Bergløv anledningen til at udtale en fælles fjendskab mod Sverige. Kampagnen har aktiveret en afstemning om, hvilket land danskerne skal støtte ved VM, og resultaterne offentliggøres den 9. juni.

Sådanne humoristiske og ofte uddannede tilgange til sport er blevet et kendetegn ved TV 2s formidling og har genereret betydelig debat og engagement





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TV 2 VM Kampagne Martin Johannes Larsen Jonas Bergløv Frankrig Norge Spanien Sverige Afstemning

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