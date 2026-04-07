TV 2-dommer gik konkurs med milliongæld – nu er han tilbage i erhvervslivet

Patrick Bentsen, kendt fra TV 2's 'Sommerdrømme', oplevede konkurs med sin virksomhed CEPA ApS. Nu er han tilbage i erhvervslivet med en ny virksomhed, 4B-Entreprise ApS, der ser ud til at være succesfuld. Artiklen undersøger konkursens konsekvenser og hans hurtige comeback.

TV 2-kendissen Patrick Bentsen , der tidligere var dommer i det populære program ' Sommerdrømme ', har oplevet en turbulent periode i sin forretningsmæssige karriere. I 2024 gik hans virksomhed, CEPA ApS, konkurs med en betydelig gæld til følge. Konkursen efterlod kreditorer med ubetalte regninger og markerede et hårdt slag for Bentsen. Hans virksomhed led under økonomiske udfordringer, og trods tidligere succeser, måtte han erkende nederlaget.

Det var et hårdt slag for Bentsen, der havde været et kendt ansigt på TV 2 gennem 'Sommerdrømme'. Konkursen resulterede i et tab på næsten tre millioner kroner for kreditorerne, hvilket illustrerer de alvorlige konsekvenser af virksomhedens sammenbrud. Bentsen var ikke kun kendt for sit arbejde i fjernsynet, men også for sine forretningsaktiviteter, som desværre ikke kunne bære. Årsagerne til konkursen er ikke fuldt ud beskrevet i det offentlige materiale, men den understreger de risici, der er forbundet med at drive virksomhed. Efter konkursen med CEPA ApS, var der en periode med usikkerhed omkring Bentsens fremtidige karriere og økonomiske situation. \Men nu, kun få måneder efter konkursen, ser det ud til, at Patrick Bentsen er tilbage i erhvervslivet. Han har engageret sig i en ny virksomhed, 4B-Entreprise ApS, hvor han ejer halvdelen af selskabet. Denne hurtige tilbagevenden til forretningslivet rejser spørgsmål om, hvordan han har formået at rejse sig så hurtigt fra den tidligere fiasko. Bentsens nye satsning ser ud til at være succesfuld. 4B-Entreprise ApS har haft et solidt økonomisk resultat, og dets bruttofortjeneste i 2024 lød på imponerende 3.772.041 kroner. Overskuddet før skat var 855.897 kroner, og selskabets egenkapital var på over 700.000 kroner. Disse tal indikerer en sund og voksende virksomhed, hvilket står i skarp kontrast til den tidligere konkurs. Succesen med 4B-Entreprise ApS er en positiv udvikling for Bentsen og hans nye forretningspartner, men det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt kreditorerne fra CEPA ApS vil modtage deres resterende penge. Det fremgår, at de ikke fik fuld dækning, og der er en betydelig forskel mellem de krav, der blev rejst, og de beløb, der blev tilbagebetalt. \Ud over de økonomiske aspekter, så er historien om Patrick Bentsens virksomhed et eksempel på, hvordan kendte personer kan opleve både succes og fiasko i erhvervslivet. Hans tidligere engagement i 'Sommerdrømme' har uden tvivl bidraget til hans offentlige profil, men det har ikke garanteret succes i hans forretningsaktiviteter. Nedlæggelsen af 'Sommerdrømme' i 2024 på grund af besparelser betød også et farvel til det program, hvor Bentsen var kendt. Dette viser, hvordan medieverdenen kan være volatil, og hvordan økonomiske beslutninger kan have indflydelse på både programmer og personer. Bentsens historie er en påmindelse om, at erhvervslivet kan være nådesløst, og at succes kan være flygtig. Hans comeback med 4B-Entreprise ApS illustrerer dog også vigtigheden af at være i stand til at tilpasse sig og finde nye muligheder efter modgang. Det er en historie om modstandsdygtighed og en vilje til at fortsætte, selv efter at have oplevet et stort nederlag. Spørgsmålet er nu, om han kan fastholde den succes, han ser ud til at have opnået med sit nye projekt





