TV 2 beklager efter kritik for at bruge stavefejl i promotion af Danmarks dummeste

TV 2 fik hård kritik for at have brugt bevidste stavefejl som del af promotionen for deres nye underholdningsprogram. Ordblindeforeningen Danmark kaldte opslaget for stødende, hvilket førte til, at TV 2 ændrede kurs og beklagede. Redaktionen understreger, at programmet netop skal minde om intelligens' mange former.

TV 2 forsøgte at promovere deres nye underholdningsprogram Danmarks dummeste på Facebook og Instagram ved hjælp af bevidste stavefejl. Denne strategi førte dog til kraftig kritik, især fra Ordblindeforeningen Danmark, der kaldte opslaget for hensynsløst og stærkt stødende.

Først svarede TV 2 kækt på Facebook, men ændrede senere kurs og beklagede i kommentarsporet at opslaget havde skabt så mange reaktioner. Forklaringen var, at stavefejlene var tænkt som en humoristisk teaser, og at det ikke var intentionen at gøre grin med ordblindhed. TV 2-redaktør Jes Schrøder udtalte til B.T. , at kritikken var helt berettiget, og at de havde begået en fejl ved at udsende opslaget i den form.

Han understregede, at ordblindhed og intelligens slet ikke har noget med hinanden at gøre, og at de ikke på nogen måde skulle bidrage til at antyde det. Derfor blev teksten rettet, og kritikken blev taget til efterretning. Ifølge redaktøren er intentionen med programmet netop at minde seerne om, at intelligens har mange facetter, og at alle er gode til noget. De 10 modige deltagere i programmet skal vise netop det, når det får premiere til juli





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TV 2 Danmarks Dummeste Ordblindeforeningen Stavefejl Kritik

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