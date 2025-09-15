Tusindvis af ulovlige opslag i sundhedsjournaler: Region Hovedstaden i fokus

En ny undersøgelse viser, at læger og sygeplejersker har foretaget tusindvis af ulovlige opslag i sundhedsjournaler i de seneste fem år. Region Hovedstaden står for langt størstedelen af de uberettigede opslag.

De seneste fem år er der blevet foretaget tusindvis af ulovlige opslag i journaler. Over 11.000 gange de seneste fem år har læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale været lidt for nysgerrige og snaget i folks sundhedsjournaler uden grund. Det er Region Hovedstaden , der står for langt størstedelen af opslagene, hvor der er foretaget 6.341 uberettigede opslag fra 2020 til 2025, som fordeler sig over 177 forskellige sager.

Et af de mest relevante sikkerhedsmisstag eksempler er at læger og sygeplejersker har adgang til patientjournaler, uden at der er en tydelig grund. Ifølge eksperter er dette en alvorlig trussel mod patientsikkerhed og fortrolighed. Mange mennesker er bekymrede for, at deres personlige sundhedsdata bliver misbrugt, hvis de ikke har fuld kontrol over, hvem der kan se dem. Region Hovedstadens mange uberettigede journalopslag fremhæver behovet for stærkere beskyttelse af patientdata.Der er flere mulige løsninger på problemet. En løsning kunne være at indføre en strengere lovgivning om, hvem der kan få adgang til patientjournaler. En anden løsning kunne være at forbedre algoritmerne, der skal identificere uberettigede opslag. En tredje løsning kunne være at give patienterne flere muligheder for at kontrolere deres egen data.Det er vigtigt at beskytte patientdata. Uberettigede opslag i journaler kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.





