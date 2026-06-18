Turistcyklister udgør trafiksikkerhedsproblem i København

Undersøgelse viser, at 8 af 10 lokale cyklister føler sig utrygge på grund af turister på cykler, der ikke kender de lokale regler. Rådet for Sikker Trafik starter derfor en informationskampagne med specifikke råd.

Ifølge en ny undersøgelse fra 2025 oplever otte ud af ti københavnske cyklister, at turister på cykler udgør en risiko for trafiksikkerheden. Turister, der gerne vil udforske byen på to hjul, er ofte ikke fortrolige med de lokale cykelregler og adfærd, hvilket fører til uhensigtsmæssige og potentielt farlige situationer.

Rådet for Sikker Trafik reagerer på undersøgelsen ved at lancere en informationskampagne med praktiske råd rettet specifikt mod turistcyklister. Disse råd distribueres i bybilledet og på sociale medier for at nå de rejsende, lige hvor de lejer cykler. Formålet er at fremme en tryg og effektiv cykelfærd for både turister og lokale cyklister i Danmarks hovedstad.

Jakob Bøving Arendt, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, understreger i en pressemeddelelse, at selvom København er internationalt anerkendt som en fantastisk by at opleve på to hjul, er mange turister ikke vant til den lokale cykelkultur og kendskabet til færdselsloven. Derfor er det afgørende at give dem kendskab til de vigtigste regler.

Rådet anbefaler, at turistcyklister altid giver tegn, når de stopper eller drejer, holder til højre på cykelstiene og undgår mylderperioderne om morgenen og eftermiddagen, hvor trafikken er tættest. Disse skridt skal mindske risikoen for uheld og sikre en bedre sammenhæng mellem alle brugere af Københavns cykelnet





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cykelturisme Trafiksikkerhed Rådet For Sikker Trafik København Som Cykelby Turistadfærd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monstrøs眼下 luxuryyacht ankommet til København ejet af russisk-oligark-forbunden milliardærEn 109 meter lang og over to milliarder værd yacht, ejet af den rigeste person med forbindelser til Rusland, har lagt til i Københavns havn. Ejeren, Len Blavatnik, er ukendt ombord.

Read more »

48 læger kræver undersøgelse af kræfttilfælde blandt tidligere KU-medarbejdere48 tidligere medarbejdere fra Københavns Universitet har påklaget universitetet til at undersøge en mulig sammenhæng mellem arbejdet med formalin-præparater og kræft. Fire tidligere studentermedhjælpere er blevet syge med kræft i en så ung alder, at tre er døde. Universitetet afviser at foretage en undersøgelse og mener, at det ikke vil være muligt at opnå vished om en sammenhæng. Lægerne mener, at universitetet bør handle ud fra forsigtighedsprincipet og ud af respekt for de ramte.

Read more »

Undersøgelse maner ”sandhed” til jorden: Unge er blandt de mest flittige avislæsereVi kender alle sammen historien om de unges medieforbrug: De bruger en stor del af deres tid på de sociale medier, og derfor er de tabt for de traditionelle medier.

Read more »

KU åbner for undersøgelse af sammenhæng mellem jobbet på Panum og tidligere ansattes kræftsygdom48 læger har skrevet under på et brev til KU, hvor de opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred efter, at flere tidligere ansatte har udviklet kræft efter at have arbejdet på Panum Instituttet.

Read more »