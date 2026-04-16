Tullberg svarer igen: Jeg er, som jeg er, men færre gule kort vil glæde familien

FC Midtjyllands cheftræner, Mike Tullberg, adresserer den ophedede debat om hans mange gule kort. Han erkender, at antallet er for højt, men forsikrer samtidig om, at hans personlighed og passion forbliver uændret. Han reflekterer over, hvordan kritikken påvirker ham personligt og sportsligt.

Debatten har raset siden søndag: Får FC Midtjyllands cheftræner, Mike Tullberg , for mange gule kort , og er hans opførsel på sidelinjen gået for vidt? Nu adresserer han selv kritikken.

Jeg er, som jeg er. Jeg kommer ikke til at lave om på mig selv, men vi kan godt blive enige om, at jeg har fået for mange gule kort. Den kan vi godt parkere. For det har jeg, og jeg vil forsøge at få færre kort i næste sæson, lyder det fra cheftræneren.

Syv gule kort er det blevet til i Superligaen for den karismatiske og temperamentsfulde fodboldtræner. Han topper listen over trænere med flest advarsler i ligaen. Ved siden af trænergerningen er Tullberg far til fire, og netop hjemme i familien er det seneste gule kort, opnået i kampen mod Brøndby søndag, blevet genstand for diskussion.

Jeg tror, min kone vil blive glad, hvis jeg fremover kan få lidt færre gule kort. Det eneste, der kan ramme mig lidt, er, hvis mine børn bliver involveret i forhold til, at der bliver sagt nogle ting om deres far. Jeg tror, det ville være en fordel for klubben, hvis jeg fik et par kort mindre, og der vil også være nogen derhjemme, ved jeg, der ville blive glad for det, understreger Mike Tullberg.

Fodboldtræneren erkender, at han altid har været engageret og udtrykt sig højlydt fra sidelinjen. Men er det blevet for meget? Om det er blevet for meget eller ej på sidelinjen, det ved jeg ikke. Jeg har en stor tro på, at jeg er blevet hentet ind til netop den her fodboldklub, fordi min stil passer godt til det, klubben vil. Men jeg er ked af, at de seneste dage er kommet til at handle mere om mig end om vores stærke præstationer med et meget, meget ungt hold i Brøndby, siger Mike Tullberg.

FC Midtjylland står over for AGF i et yderst vigtigt opgør mandag aften. AGF fører Superligaen med fem point foran FC Midtjylland, hvilket gør kampen i Herning potentielt afgørende for udfaldet af det danske mesterskab, der skal afgøres den 17. maj.

Kan du garantere, at du ikke får et gult kort på mandag? Det vil jeg rigtig gerne garantere, men jeg kan jo ikke garantere det. Men det er en ting, jeg tænker på, og så må vi se, om jeg lykkes med det på mandag. Det er i hvert fald en ting, der ligger i baghovedet, siger Mike Tullberg med et smil. Kampen i Herning starter mandag kl. 19.





