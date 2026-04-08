Tullberg nægter at give op: FC Midtjylland kæmper videre for mesterskabet

Selvom FC Midtjylland er syv point efter AGF, nægter cheftræner Mike Tullberg at opgive mesterskabsdrømmen. Han fokuserer på at forbedre holdets præstationer og vinde de resterende kampe.

Under den klare solskin på hybridbanen i Herning, afviste FC Midtjyllands cheftræner, Mike Tullberg , blankt at give op. Han afviste at tale om, at mesterskabsdrømmen for midtjyderne ser mørk eller sort ud. Tullberg erkendte, at situationen var vanskelig, men understregede, at der ikke var nogen i klubben, der havde opgivet. I stedet for at komme med undskyldninger, fokuserede han på de to hjemmekampe i mesterskabsspillet, hvor holdet havde smidt fem afgørende point.

Tullberg understregede, at de skulle have vundet begge kampe, uanset hvad, og at det var de kampe, der fyldte mest i hans tanker. Han er ikke bekymret over at være syv point efter AGF, men erkender, at det er en situation, han helst havde været foruden. Han bemærkede, at det aldrig før er sket i Superligaens historie, at et hold har mistet et forspring på syv point i de sidste syv runder. Tullberg roste AGF for deres præstationer i sæsonen, men understregede vigtigheden af, at FC Midtjylland fokuserede på deres egen præstation. Han mener at de skal ramme nogle præstationer lige i rumpetten nu og have et run med flere sejre i træk. Det er det, han bruger sin energi på nu.\Forsvarsspilleren Victor Bak er enig og udtaler, at FC Midtjylland skal vinde de sidste syv kampe, selvom det måske ikke er nok til at sikre mesterskabet. Bak er overbevist om, at holdet kan præstere det, og at Superligaens høje niveau kan resultere i, at AGF mister point. Bak understreger, at de skal forbedre sig på flere områder, primært ved at spille kampene færdige, og undgå at smide point i de afgørende minutter. Samme fokus har Mike Tullberg. Tullberg pointerede, at der var brug for at forbedre attituden i de sidste ti minutter af kampene, især i forhold til defensivt arbejde. Han tager ansvar for at sikre, at dette bliver bedre, og afviser at bruge tid på at spekulere i andres resultater. Han henviser til de mange uventede resultater i Superligaens slutspil og ser frem til kampen mod Brøndby søndag eftermiddag, som kan ses på TV 2 Sport X. Han understreger at han fokuserer på sit eget hold og dets præstationer, og ikke bruger tid på mediesnak og spekulationer.\Tullberg og Bak udtrykker begge en tro på, at FC Midtjylland stadig kan kæmpe om mesterskabet, selvom situationen er vanskelig. De er begge enige om at fokusere på at forbedre holdets præstationer og vinde de resterende kampe. Tullberg understreger, at han har fokus på holdets taktiske og mentale tilstand, og at han arbejder hårdt for at forbedre holdets præstationer. Han erkender at der er områder, hvor holdet skal forbedre sig, men han er overbevist om, at de kan gøre det. Bak supplerer med sit optimistiske syn på situationen og fremhæver holdets vilje til at kæmpe og forbedre sig. De er begge enige om at fokusere på deres egen præstation og ikke lade sig distrahere af medierne. Denne indstilling viser en stærk tro på holdets potentiale og en vilje til at kæmpe til det sidste





