Tullberg erkender fejl: Djú skulle have været taget ud tidligere

FC Midtjyllands træner Mike Tullberg indrømmer, at han burde have udskiftet Franculino Djú tidligere i søndagens kamp mod AGF, da topscoreren oplevede et tilbageslag i sin skadesgenoptræning. Djú er også ude med karantæne i mandagens derby.

FC Midtjyllands cheftræner, Mike Tullberg , erkender åbent, at han begik en fejl i forbindelse med udskiftningen af Superligaen s nuværende topscorer, Franculino Djú , i søndagens vigtige kamp mod AGF.

Tullberg indrømmer, at han i dag ville have handlet anderledes og taget Djú af banen tidligere, da det nu er tydeligt, at spilleren oplevede et tilbageslag i sin genoptræning efter en længere skadesperiode. Djú fik hele 33 minutter på banen, hvilket Tullberg nu fortryder, da han burde have begrænset hans spilletid til blot et par minutter, hvis han havde været opmærksom på den forværrede skade.

Tullberg forklarer, at han gentagne gange spurgte Djú, om han følte sig dårligt, men at den unge angriber insisterede på, at han var i stand til at spille, drevet af sin passion for fodbold og ønsket om at bidrage til holdet. Tullberg understreger, at han ikke kan bebrejde Djú for hans ønske om at spille, men erkender samtidig, at det har haft konsekvenser for spillerens tilstand.

Franculino Djú har været en afgørende faktor for FC Midtjyllands succes i denne sæson, og hans 17 mål placerer ham i toppen af Superligaens topscorerliste. Tullberg beskriver ham som en af de bedste angribere i Superligaens historie og udtrykker sin frustration over at miste en så vigtig spiller. Han påpeger, at Djú til træning demonstrerer sit store talent og evne til at score mål, hvilket gør hans fravær endnu mere mærkbart.

Tullberg har forsøgt at være forsigtig med at bruge Djú, da han har været bevidst om hans skadeshistorik og risikoen for at forværre hans tilstand. Han har bevidst holdt ham tilbage i visse situationer for at beskytte ham og sikre, at han ikke pådrager sig yderligere skader. Dog er det nu tydeligt, at denne forsigtighed ikke var nok til at forhindre det seneste tilbageslag.

Situationen er særligt problematisk, da Djú også er ude med karantæne i mandagens derbykamp mod Viborg FF, hvilket yderligere reducerer FC Midtjyllands offensive muligheder. Tullberg understreger, at han ønsker at have Djú til rådighed, men at beslutningen om hans fremtidige spilletid vil blive truffet i samråd med klubbens læger og fysioterapeuter. Fremtiden for Franculino Djú i de sidste tre kampe af Superligaen er usikker.

Mike Tullberg afviser at spekulere i, om Djú vil være i stand til at vende tilbage og score flere mål i denne sæson, og overlader ansvaret til det medicinske team. Han fremhæver, at han har forsøgt at være ansvarlig i sin brug af Djú, og at han har fulgt de anbefalinger, han har fået fra lægerne og fysioterapeuterne.

Tullberg understreger, at han ikke har udnyttet Djú mere, end han burde have, og at han har prioriteret spillerens helbred over alt andet. Han beklager situationen, men er samtidig fast besluttet på at træffe de rigtige beslutninger for både Djú og holdet. Det er tydeligt, at Tullberg er frustreret over situationen, men han er også fokuseret på at finde en løsning og sikre, at Djú kommer sig fuldt ud, så han kan vende tilbage til banen i optimal form.

Uden Djú vil FC Midtjylland skulle finde andre offensive løsninger i de kommende kampe, og det vil være en udfordring at erstatte en spiller af hans kaliber. Klubben vil nu fokusere på at støtte Djú i hans genoptræning og håbe på, at han kan vende tilbage til banen så hurtigt som muligt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Højesteret med principiel dom: Kvindes ret til erstatning for arbejdsskade skal vurderes igenSag om tabt erhvervsevne har været undervejs siden 2000 og kan få betydning for andre med arbejdsskader.

Tyske myndigheder opgav redning af strandet hval - nu træder private til | NyhederFor fire uger siden besluttede tyske myndigheder at opgive redningen af den hval, der har været strandet på lavt vand i ugevis ud for den nordtyske kyst.

Kommission: Togulykker i Nordsjælland har været tæt på flere gangeUlykker på lokalbaner som den på Gribskovbanen har været tæt på fire gange på fem år, vurderer kommission.

Tiltalt for dødstrussel mod Trump: 'Jeg er stadig ikke bange'James Comey, der tidligere har været direktør for FBI, er blevet tiltalt for at true Donald Trump på livet.

Nærmisser med togkollisioner og klimaforandringernes indtog i EuropaI de seneste fem år har der været fire nærmisser med togkollisioner i Nordsjælland, mens klimaforandringerne har sat Europa under pres. Samtidig har Ørestad Selskaber været i fokus for skuffede kunder, og Kong Charles holdt en historisk tale i den amerikanske kongres.

Kong Charles til middag med Trump: 'Hvis det ikke havde været for os, ville I tale fransk' | NyhederStorbritanniens kong Charles holdt to taler under statsbesøget i Washington D.C. i går.

