Trumps udsending genoptager idé om at gentænke USA's tilstedeværelse i Grønland

President Jeff Landry, der er USA's særligt udnævnte til Grønland, står onsdag aften dansk tid med en ydmyg støtte til præsident Donald Trump, da Trump har foreslået at genindrøre USA i Grønland.

- Det er tid til, at USA sætter sit fodaftryk (put its footprint, red. ) tilbage på Grønland, siger Landry, kort inden han efter planen forlader landet. I december sidste år blev Landry udpeget til den nyoprettede post som særlig udsending til Grønland. Derudover er han guvernør i Louisiana.

Udnævnelsen kom, efter at USA's præsident, Donald Trump, flere gange havde luftet en idé om at overtage Grønland. Under sit besøg er han blandt andet blevet foreholdt, om han respekterer Grønlands krav om suverénitet. I samme ombæring henviste han til, at USA ønsker at åbne baser i Grønland for at etablere en bedre sikkerhed. - Jeg tror, at man ser præsidenten tale om at øge de nationale sikkerhedsoperationer og genbefolke visse baser i Grønland, siger han onsdag aften dansk tid.

USA har lige nu en enkelt militærbase i Grønland. Det er Pituffik Space Base, der tidligere var kendt som Thule-basen. Det var søndag aften, at Landry landede i Nuuk Lufthavn, og mandag bød besødet på et møde med den grønlandske regeringstop. Efterfølgende meddelte regeringsleder Jens-Frederik Nielsen (Demokraatit) og Grønlands minister for udenrigsanliggender, Múte B. Egede (IA), at de havde haft et godt møde med udsendinge fra USA.

På grundlag af Jens-Frederiks Nielses ordrer og Grønlands minister for udenrigs' erklæringer har USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, i løbet af ugen besøgt forskellige lokationer i Grønland. Han har blandt andet til opgave at indvie det amerikanske konsulats nye kontorer i Nuuk torsdag





