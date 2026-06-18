Trump underskriver forståelsespapir med Iran, der skal bane vej for mere detaljeret aftale

Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir med Iran, der skal skabe en politisk ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen i Mellemøsten. Pakistans premierminister har også bekræftet aftalen, og det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at det ikke umiddelbart står klart, om den 60 dage lange forhandlingsperiode er blevet skudt i gang som følge af Trumps underskrift.

Trump har til middag med Macron underskrevet forståelsespapir , som skal bane vej for mere detaljeret aftale. USA's præsident, Donald Trump , ses forlade Versailles-slottet i Frankrig natten til torsdag dansk tid.

Under middag underskrev han forståelsespapir i aftale med Iran, viser video fra Det Hvide Hus. Michel Euler/ReutersDet fremgår af en video delt af Det Hvide Hus på det sociale medie X natten til torsdag dansk tid. Trump har onsdag været i Frankrig i forbindelse med et G7-topmøde, hvor han har deltaget i en middag med blandt andet Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, på Versailles-slottet.

I videoen fra slottet kan Trump ses underskrive dokumentet, hvorefter de tilstedeværende - heriblandt sidemanden Macron - klapper. På vej ud fra Versailles bekræftede Trump ifølge mediet BBC, at han har sat sin underskrift på aftalen. Også Iran har meldt aftaleteksten underskrevet. Sent onsdag aften dansk tid sagde Esmaeil Baghaei, som er talsperson for Irans udenrigsministerium til iranske statsmedier således, at den var blevet officielt underskrevet af begge landes præsidenter.

Der er tale om et forståelsespapir, der har til formål at forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Pakistans premierminister, Shehbaz Sharif, har i et opslag på X natten til torsdag også bekræftet, at aftalen er blevet underskrevet. Her lyder det, at den er blevet underskrevet elektronisk. Pakistan har været mægler mellem Iran og USA.

Tidligere gennemgik amerikanske embedsmænd i et opkald med internationale medier de 14 punkter i planen. I den lyder det blandt andet, at USA og Iran forpligter sig til at forhandle og indgå en endelig aftale inden for højst 60 dage. Det amerikanske nyhedsbureau AP skriver, at det ikke umiddelbart står klart, om den 60 dage lange forhandlingsperiode er blevet skudt i gang som følge af Trumps underskrift.

I aftalen fastslås det desuden, at skibstrafikken i den vigtige vandvej Hormuzstrædet vil begynde 'øjeblikkeligt', og at Iran vil 'træffe foranstaltninger efter bedste evne' for at sikre sikker passage for handelsskibe - uden told





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