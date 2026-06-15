Donald Trump vil præsentere den nye rammeaftale med Iran som et historisk gennembrud, men eksperter advarer om, at aftalen ikke løser atomspørgsmålet eller den libanesiske konflikt og kan give grobund for fremtidige krige.

Hvis præsident Donald Trump på fredag sætter sin underskrift på den såkaldte rammeaftale med Iran , vil han uden tvivl forsøge at indramme begivenheden som et historisk vendepunkt i verdenspolitikken.

I sine taler vil han fremhæve styrke, sejr og en ny æra for Mellemøsten, mens han gentager den velkendte retorik, der har kendetegnet hans tidligere udenrigspolitiske udtalelser. Men bag denne pompøse fremstilling gemmer der sig en langt mere kompleks og mindre glorificeret realitet.

Selvom aftalen på papiret kan give indtryk af et gennembrud, er den i praksis kun en bekræftelse af de betingelser, der allerede blev tydeligt i de første uger af krigen i Ukraine: Et muligt regimeskifte i Teheran og en fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet kunne kun opnås gennem en eskalation, der involverede både USA og Israel i en konflikt af historiske proportioner. Sådan en storkrig kræver både den militære kapacitet, den politiske vilje og den strategiske appetit, som både Washington og Jerusalem i realiteten mangler.

Historikeren fra Københavns Universitet, der er specialiseret i Mellemøstens historie og taler fire arabiske dialekter, påpeger, at denne type 'løftes' diplomati sjældent fører til varige løsninger, men snarere lægger grundlaget for fremtidige konflikter. Trump fastholder, at et ægte gennembrud med Iran er inden for rækkevidde, men den aktuelle situation på den israelsk-palæstinensiske front og den fortsatte udveksling af missiler mellem Iran og deres regionale allierede gør det svært at se, hvor meget plads der faktisk er til diplomati.

Netanyahu's trusler om bombninger, sammen med Khamenei's raketaffyringer, har sat den allerede skrøbelige balance i regionen på spil. I de forente arabiske emirater, hvor iranske missiler har haft en mærkbar indvirkning, mærker befolkningen en voksende usikkerhed om deres fremtidige sikkerhed og økonomiske perspektiver. I Dubai er det blevet stadig sværere for borgere at ignorere den radikale forandring i deres lands fremtidige udsigter, noget der påvirker både private investeringer og offentlige politiske beslutninger.

Europa, på den anden side, har gennem årtier kæmpet med at balancere mellem at holde Kina i skak og modstå Ruslands revanchistiske ambitioner. Ifølge den tyske professor Andreas Rödder har EU flere gange misset chancen for at forme en mere stabil verdensorden, og han advarer om, at en gentagen fejlslutning kan føre til en ny bølge af konflikter i Mellemøsten og yderligere destabilisering af globale handelsruter.

Han peger på, at uden en koordineret europæisk strategi, der både adresserer energisikkerhed, forsvarspolitik og diplomatiske initiativer, vil de nuværende spændinger kun intensiveres. Som et resultat vil den potentielle aftale mellem USA og Iran sandsynligvis forblive en symbolsk gestus, der ikke løser de grundlæggende atomspørgsmål eller den langvarige konflikt i Libanon, men snarere efterlader en skrøbelig kerne, der kan eksplodere i den næste krise





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