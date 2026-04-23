Trump under pres, togulykke i Nordsjælland og stigende søvnproblemer – et overblik over dagens nyheder

Dagens nyheder omfatter faldende opbakning til Donald Trump, en alvorlig togulykke i Danmark, stigende søvnproblemer blandt danskere, politisk uro i Storbritannien og USA, sportsresultater og en dramatisk hændelse i en russisk cirkus.

Den politiske situation i USA er præget af faldende opbakning til præsident Donald Trump , hvor flere målinger nu viser en samlet tilslutning under 40 procent.

Dette sker samtidig med, at Danmark forbereder sig til Eurovision i Wien, hvor Søren Torpegaard Lund blev overrasket med hilsner fra dansktoppen i 'Go' morgen Danmark'. En ny film om Michael Jackson møder allerede kritik før premieren, især fra 'Leaving Neverland'-instruktøren Dan Reed, der påpeger filmens manglende omtale af anklager om overgreb på børn. Producer Remee Jackman forsvarer dog filmen og mener, den er vellykket.

Samtidig behandles en sag om et dobbeltdrab i landsretten, hvor broren til offeret stiller spørgsmålstegn ved forklaringen om nødværge. Han frygter, at en frifindelse kan skubbe grænserne i visse miljøer. En alvorlig togulykke på lokalbanen mellem Hillerød og Kagerup i Nordsjælland har resulteret i fire personer i kritisk tilstand. Akutberedskabets cheflæge Anders Damm-Hejmdal beskriver skaderne som mangeartede, da passagerer blev kastet rundt under sammenstødet.

Uroen i Mellemøsten påvirker rentemarkedet, og tusindvis af danske boligejere står over for en usikker refinansiering i april, der træder i kraft til juli. Konflikten mellem præsidenten og paven i USA skaber også politisk uro og kan potentielt skade republikanerne ved midtvejsvalget. Søvnproblemer er et stigende problem for mange danskere, hvor hver sjette er hårdt ramt ifølge tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. I Storbritannien vakler premierminister Keir Starmer under kritik for udnævnelsen af Peter Mandelson som ambassadør til USA.

I fodboldverdenen var OB's Jann-Fiete Arp rasende over at blive udskiftet i kampen mod FCK, men cheftræner Alexander Zorniger mener ikke, han havde grund til at være utilfreds. TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt giver sit bud på situationen i Iran, herunder spørgsmål om krigens afslutning og en mulig atomaftale. Cykelrytter Mattias Skjelmose opnåede en femteplads i La Flèche Wallonne, vundet af Paul Seixas.

Derudover er der en ændring i holdningen til alkohol i Danmark, hvor flere accepterer et 'nej tak', og tidligere kok Umut Sakarya-Havshøj har ændret sit syn på den danske drukkultur. En dramatisk hændelse fandt sted i Rusland, hvor en tiger brød fri under en cirkusforestilling efter et faldende sikkerhedsnet, men heldigvis kom ingen til skade. Endelig deler Rikke Chili og Daniel deres erfaringer med at ændre udseende og besvare fordomme





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Usikkerhed om skader efter togulykke i NordsjællandDer er fortsat usikkerhed om antallet og omfanget af skaderne efter en togulykke i Nordsjælland torsdag morgen. Modstridende meldinger og mangel på overblik præger situationen, mens redningsarbejdet og undersøgelser fortsætter.

Read more »

Togulykke skete på bane uden automatisk stop: Må være kørt over for rødt, lyder bud fra ekspertJernbaneekspert Kristian Madsen fra IDA har et gæt på årsagen bag dagens togulykke i Nordsjælland.

Read more »

Alvorlig togulykke i Nordsjælland – Svensk bistand tilbudtEn togulykke i Nordsjælland har udløst en massiv redningsindsats. Sverige har tilbudt bistand. Samtidig meldes om sorg hos Dronning Margrethe og en borger, der kæmper for at få penge tilbage fra sit elselskab.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – flere kritisk tilstandHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. Eksperter peger på mulig personlig fejl eller signalfejl. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om automatisk togstop.

Read more »

Alvorlig togulykke i Nordsjælland – Undersøgelse i gangEn togkollision i Nordsjælland har sat fokus på sikkerheden på landets lokalbaner. Over 40 episoder med tog, der har kørt over for rødt siden 2020, rejser spørgsmål om behovet for automatisk togstop.

Read more »

Fem meldes i kritisk tilstand efter alvorlig togulykke i NordsjællandDe to toge kørte frontalt sammen i ulykken ved Hillerød, oplyser Hovedstadens Beredskab

Read more »