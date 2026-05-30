Trump udskyder beslutning om Iran-aftale efter maratonmøde

USA's præsident Donald Trump har endnu ikke truffet en endelig beslutning om en mulig aftale med Iran, på trods af et langvarigt møde i Situation Room. Forhandlingerne fortsætter, mens USA kræver demontering af Irans atomanlæg.

USA 's præsident Donald Trump har endnu ikke truffet en endelig beslutning om en mulig aftale med Iran , på trods af at han fredag holdt et maratonmøde i det topsikrede Situation Room i Det Hvide Hus.

Det oplyser en unavngiven embedsmand fra Trumps administration til The New York Times. Mødet varede omkring to timer, og ifølge embedsmanden blev der diskuteret flere centrale spørgsmål, herunder Irans atomprogram og frigivelsen af indefrosne iranske midler. Trump havde forud for mødet på sit sociale medie Truth Social meddelt, at han ville tage en endelig beslutning om en aftale med Iran, men den beslutning er altså ikke faldet endnu.

Konflikten mellem USA og Iran har stået på i årevis, men de seneste uger har der været flere meldinger om mulige fremskridt. Den 28. februar udførte USA og Israel i fællesskab angreb på Iran, som ifølge Trump skulle forhindre Iran i at udvikle atomvåben. Trump har gentagne gange krævet, at Iran demonterer sine atomanlæg og afleverer alt beriget uran. Iran på sin side afviser, at landets atomprogram har militære formål, og insisterer på retten til fredelig atomenergi.

Forhandlingerne har været præget af mistillid, og tidligere meldinger om en gennembrudsaftale har vist sig at være forhastede. Efter mødet i Situation Room mødtes delegationer fra USA og Iran den 11. april i Pakistans hovedstad for at fortsætte forhandlingerne. Ifølge kilder tæt på forløbet er der stadig store uenigheder om, hvordan en aftale skal udformes. USA ønsker en omfattende aftale, der ikke kun omhandler atomspørgsmålet, men også Irans regionale aktiviteter og missilprogram.

Iran har afvist at forhandle om sit forsvar. Embedsmanden fra Det Hvide Hus udtalte til AFP, at præsident Trump kun vil indgå en aftale, som er god for USA og overholder hans røde linjer. Indtil videre forbliver situationen uafklaret, og verdenssamfundet venter spændt på Trumps næste træk





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Atomforhandlinger USA Mellemøsten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA og Europa dominerer danske mediers udlandsdækningEn opgørelse viser, at Europa og USA fylder 65% af danske mediers udlandsdækning, mens Afrika og Sydamerika kun får få procent. Chefredaktør på Globalnyt kalder det chokerende.

Read more »

USA og Iran skifter fra aftaleforberedelser til åbne militære angrebDet tager kun få dage, før optimisme om en atomaftale mellem USA og Iran erstattes af direkte militære handlinger i Golfen og omkring Hormuzstrædet, som USA angriber iranske mål og Iran svarer med missil- og droneangreb mod amerikanske baser.

Read more »

Vance: Aftale mellem USA og Iran er der ikke endnuParterne er tæt på, men en aftale mellem Iran og USA er ikke på plads endnu, siger USA's vicepræsident.

Read more »

Donald Trump meddeler, at han vil træffe en endelig beslutning om en mulig aftale med IranUSA's præsident har fastslået, at han vil gå i det såkaldte 'Situation Room' for at træffe en beslutning om en mulig aftale med Iran. Blandt andet skal Iran gå med til aldrig at have atomvåben, og Hormuzstrædet skal åbnes øjeblikkeligt.

Read more »