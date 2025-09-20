Trump truer EU's tech-regulering: Vil diktere EU's digitale fremtid

Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, ser ud til at være klar til at udfordre EU's tech-regulering, herunder GDPR og DSA. Dette skaber bekymring for europæisk digital suverænitet og sikkerhed.

Europæisk tech-regulering står over for en mulig udfordring fra amerikansk side. Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump , ser ud til at være klar til at presse EU til at ændre eller droppe vigtige love om databeskyttelse og digital sikkerhed, såsom GDPR og DSA . Dette udgør en betydelig udfordring for EU, da mange europæiske lande og virksomheder er dybt afhængige af amerikansk teknologi, sikkerhedsgarantier og efterretninger.

Den mulige indgriben fra Trump kan få store konsekvenser for europæisk digital infrastruktur og konkurrenceevne, hvis EU ikke er i stand til at modstå presset. Situationen kompliceres yderligere af, at amerikanske tech-giganter som Google, Microsoft og Meta længe har været utilfredse med den europæiske regulering, hvilket kan gøre dem til allierede i Trumps bestræbelser. Det er vigtigt at forstå, at udfaldet af denne konfrontation kan påvirke både økonomiske og sikkerhedsmæssige forhold på tværs af Atlanten.\Den potentielle trussel mod europæisk tech-regulering kommer på et tidspunkt, hvor EU har investeret betydeligt i at opbygge et digitalt marked, der respekterer borgernes rettigheder og fremmer fair konkurrence. GDPR og DSA er afgørende lovgivning, der sigter mod at beskytte persondata og sikre, at kunstig intelligens og andre teknologier bruges ansvarligt. Hvis Trump lykkes med at underminere disse love, vil det ikke blot have konsekvenser for europæiske borgeres rettigheder, men også for EU's evne til at fastholde sin position som global leder inden for digital regulering. Der er dog modstand. En række danske open source leverandører er klar til at hjælpe virksomheder, der ønsker at sikre sig mod den slags problemer, og der er inspiration at hente for dem, der ønsker at etablere sig med mere uafhængige løsninger. Nogle virksomheder har allerede succes med at bruge open source-løsninger, og der er masser af dokumentation og support tilgængelig for dem, der ønsker at følge trop. Dette kan være en nødvendig strategi for at sikre virksomhedens overlevelse og uafhængighed i en tid, hvor geopolitiske spændinger kan have store konsekvenser for digital infrastruktur.\For at modvirke den amerikanske indflydelse er det afgørende for EU at stå fast på sine principper og forberede sig på mulige konsekvenser. En strategi kan involvere at styrke digitale alliancer med andre lande, der deler de samme værdier, og fremme brugen af europæisk teknologi og infrastruktur. Samtidig bør EU fortsat investere i forskning og udvikling for at sikre, at europæiske virksomheder kan konkurrere på lige vilkår med de amerikanske tech-giganter. En anden vigtig faktor er at fremme digital uafhængighed ved at støtte udviklingen af open source-løsninger, som kan give virksomheder større kontrol over deres data og infrastruktur. Det er også vigtigt for EU at kommunikere klart og tydeligt til både amerikanske politikere og tech-selskaber, at europæiske regler er baseret på værdier om borgerrettigheder og databeskyttelse. Ved at tage disse skridt kan EU styrke sin position og sikre, at europæisk tech-regulering fortsat er i tråd med europæiske interesser og værdier. Det handler i bund og grund om at beskytte europæiske borgeres digitale rettigheder og sikre et robust og konkurrencedygtigt digitalt marked for fremtiden





