Trump trækker tropper ud af Tyskland – hele Europa vil mærke konsekvenserne

Donald Trump annoncerer tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Tyskland, hvilket udløser bekymring og krav om øget europæisk ansvar for egen sikkerhed. B.T.s udlandsredaktør Jeppe Elkjær analyserer situationen og dens potentielle konsekvenser for hele Europa.

Efter den amerikanske præsident Donald Trump s udmelding om at trække mindst 5000 tropper ud af Tyskland , står det klart for B.T.s udlandsredaktør Jeppe Elkjær, at konsekvenserne vil mærkes i hele Europa .

Trump annoncerede på vej ombord på sit fly til Miami, at han vil trække 'langt flere' end 5000 soldater ud af Tyskland, hvilket ifølge Elkjær er en direkte reaktion på den tyske kansler Friedrich Merz' kritik af USAs tilgang til fredsforhandlingerne med Iran og manglende støtte til at åbne Hormuzstrædet. Forholdet mellem Trump og Merz har været anstrengt på det seneste, efter en periode med relativt godt samarbejde.

Udover utilfredsheden med Tyskland, udtrykker Trump generel frustration over Europa, som han mener ikke har gjort nok for egen sikkerhed og er på vej i forfald. Elkjær understreger, at denne frustration er velkendt og eskalerer, hvilket nu manifesterer sig i konkrete handlinger som troppetilbagetrækningen. Denne beslutning vil ikke kun påvirke Tyskland, men hele Europa, da den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa blev øget efter Ruslands invasion af Ukraine i 2022 under den tidligere præsident Joe Biden.

Den tyske reaktion på Trumps udmelding er, at tilbagetrækningen var 'forventelig', og at europæerne må tage et større ansvar for egen sikkerhed, som bekræftet af den tyske udenrigsminister Boris Pistorius. Elkjær påpeger, at Europa har været for langsom til at opruste og forberede sig på at klare sig selv, og at Trump har haft en effekt i at få NATO-lande til at øge deres forsvarsbudgetter og erkende behovet for selvforsvar.

Han tilføjer, at der er voksende tvivl om, hvorvidt USA ville komme et NATO-land til undsætning i tilfælde af et angreb. Selvom Tyskland og Trump tilsyneladende er enige om, at Europa skal kunne klare sig selv, er det ikke nødvendigvis en positiv udvikling, da Europa har handlet for sent og er dårligt forberedt.

Trumps handlinger tvinger Europa til at konfrontere sin egen sårbarhed og tage ansvar for sin egen sikkerhed, men det sker under et pres af tvivl og manglende forberedelse. Den aktuelle situation understreger behovet for en mere proaktiv og selvstændig europæisk sikkerhedspolitik





