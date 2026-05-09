Trump taber enorm milliardbeløb: Nye undersøgelser peger på større selvstændighed for EU til USA

En ny undersøgelse ud fra Bertelsmann Stiftung viser, at et vigtigt flertal af EU-borgere ønsker større uafhængighed fra USA. Tilliden til landets præsident, Donald Trump, er også faldet markant. Samtidig betyder en af spørgeundersøgelsen svarende til næsten halvdelen af den franske BNP, at opbakningen til Kina og NATO forbliver stabil.

Det går ned ad bakke: Trump taber enormt milliardbeløb En ny undersøgelse peger på, at et markant flertal ønsker, at EU i højere grad skal klare sig selv frem for at læne sig op ad USA .

Udvinklingen dækker bredt på tværs af aldersgrupper, men er særligt tydelig blandt ældre vælgere. Tilliden til USA falder Forholdet til USA har ifølge rapporten ændret sig markant under Donald Trumps præsidentskab. Et flertal på 58 procent vurderer ikke længere USA som en troværdig samarbejdspartner. USA opfattes fortsat som EU’s vigtigste allierede, men opbakningen er faldet markant.

Andelen, der ser USA som den mest værdifulde partner, er reduceret med 20 procentpoint siden 2024. Skeptik over for Kina Mange borgere ønsker at mindske afhængigheden af kinesisk økonomi, selv hvis det medfører økonomiske omkostninger. Fokus flytter sig i stedet internt blandt vestlige samarbejdspartnere. Britannien og Canada nævnes oftere som attraktive alternativer i det strategiske samarbejde.

Trods ændringer i synet på USA er opbakningen til NATO fortsat solid. 63 procent af de adspurgte ser alliancen som en central del af Europas sikkerhed. Florian Comes fra Bertelsmann Stiftung peger på en mere grundlæggende forskydning: "Budskabet op til dette års Europadag er entydigt: Europæerne ønsker at blive mere uafhængige af USA. Tilliden er svækket, og USA’s position som Europas centrale partner er faldet.

Partnerskabet er ikke brudt sammen, men vores data peger på en dybere, strukturel kløft i det transatlantiske forhold.

", siger han. I den sammenhæng går opbygningen af et stærkere og mere selvstændigt Europa hånd i hånd med at udvide partnerskaber for at sikre større robusthed og strategisk stabilitet





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU USA Tillid Partnerskab NATO Kina Sikkerhedspolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Litauens præsident tilbyder Trump en aftale, mens EU og USA nærmer sig handelsaftaleLitauens præsident har et tilbud til Trump om at forhindre 5.000 soldaters udstationering i Europa. Samtidig er EU og USA tæt på en handelsaftale med toldreduktioner. Desuden er et hantavirusramt skib på vej til Tenerife, og Mærsk har 66 skibe strandet i Den Persiske Golf.

Read more »

USA's tidligere ambassadør bekymret over konflikt mellem Trump og pavenKen Hackett, der tidligere var USA's ambassadør i Vatikanet, udtrykker bekymring over den nuværende konflikt mellem den amerikanske regering og pave Leo. Han mener, at det er svært at genoprette tilliden, indtil der er fundet en varig løsning på konflikten i Mellemøsten.

Read more »

David Attenborough fylder 100: Tre nye programmer om haver, planter og dyrSir David Attenborough, den verdensberømte britiske tv-mand, naturhistoriker og tv-ekspert, fylder 100 år. I anledning af sin runde fødselsdag offentliggør BBC tre helt nye programmer med ham, hvor han afslører hemmeligheder i haver, planter og dyr.

Read more »

Nye beslutninger i Danmark og USA efter valg, vold i Aarhus og mordforsøg mod Haiti-præsidentArtikel indeholder nyheder, nyheder og analyser fra Danmark og USA, herunder beslutninger om ny regering, vold i Aarhus, mordforsøg mod Haiti-præsident og afsløringer af amerikanske forsvarsministers dokumenter om UFO'er.

Read more »