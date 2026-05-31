Trump strammer kravene i nyt aftaleudkast til Iran

USA har indleveret et revideret udkast til en aftale med Iran med skærpede betingelser om atomprogrammet og frigivelse af frosne midler, mens forhandlingerne i Islamabad fortsætter under presset fra den amerikanske præsident.

USA har ifølge flere kilder indleveret et revideret udkast til en aftale med Iran, hvor de amerikanske krav er blevet væsentligt strammet. Ifølge to uidentificerede embedsmænd i Det Hvide Hus har præsident Donald Trump gjort det klart, at hans administration ønsker at accelerere forhandlingsprocessen ved at stiller skarpere betingelser, især omkring frigivelsen af de frosne iranske midler.

Embedsmændene understreger, at Trump er bekymret for at Iran skal demonstrere en konkret vilje til at opfylde kravene, inden de får adgang til de økonomiske resurser, som har været låst i flere år. Det er uklart, præcis hvornår og på hvilken måde det reviderede udkast blev overbragt til den iranske side, men de nye betingelser omfatter blandt andet en strengere kontrol med Irans atomprogram samt en krav om at demontere og afskaffe anlæg, der kunne anvendes til fremstilling af atomvåben.

Trump har gentagne gange understreget, at de militære angreb den 28. februar, som USA og Israel gennemførte mod iranske mål, skulle forhindre en videre udvikling af et atomvåbenprogram, og at en fremtidig aftale skal sikre, at Iran ikke længere har adgang til radioaktivt uran. Den iranske regering har hidtil afvist påstandene om et atomvåbenprogram og fastholdt, at deres nukleare aktiviteter er civile.

Alligevel har der de seneste uger været flere rapporter om mulige forhandlingsrunder, men ingen af dem har ført til en bindende aftale. Ifølge den amerikanske nyhedsplatform Axios har kilderne meddelt, at Trump har krævet yderligere ændringer i de delene af aftalen, som berører brugen af uran og de teknologier, der kan omdannes til våben. De nye krav betyder, at Iran skulle afgive flere detaljer om deres berigelsesprocesser og acceptere internationale inspektioner under strengere betingelser end tidligere.

Det amerikanske pres på at fremskynde processen kan også ses som et svar på den langvarige ventetid, som Trump har kritiseret, siden Iran første gang har givet svar på USA's forslag. Den 11. april blev der afholdt et møde mellem delegationer fra USA og Iran i Islamabad, hvor de første formelle forhandlinger i den nye ramme blev drøftet.

Selvom mødet blev beskrives som konstruktivt, er der fortsat store uenigheder om de mest kritiske punkter som fjernelse af urananlæg, frigivelse af frosne midler og garantier for, at Iran ikke vil søge at udvikle atomvåben i fremtiden. En højtstående embedsmand i den amerikanske administration har fortalt mediet, at de forventer at have et konkret resultat inden udgangen af ugen, men tilføjer, at tidsrammen kan variere fra en uge til flere uger, afhængig af Irans respons.

Forhandlingerne kan potentielt ændre den geopolitiske dynamik i Mellemøsten, hvor både USA og Israel har interesser i at holde Iran uden atomkapacitet, mens Iran selv søger at genoprette sin økonomi og internationale status. Samtidig følger den internationale samfund nøje udviklingen, idet FN's sikkerhedsråd har udtrykt bekymring for den eskalerende spænding i regionen. En række europæiske lande har også opfordret begge parter til at fortsætte dialogen og undgå yderligere militære konfrontationer.

Hvis en aftale kan opnås, vil det kunne bane vejen for en stabilisering af forholdet mellem Washington og Teheran, men kun hvis begge sider er villige til at gå på kompromis og implementere de hårde betingelser, som Trump har skærpet i det seneste udkast.





