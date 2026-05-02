Trump støtter navneændring af immigrationsmyndighed ICE til NICE

Præsident Trump bakker op om et forslag om at omdøbe ICE til NICE i et forsøg på at forbedre myndighedens image, midt i massiv kritik af hårdhændede metoder og stigende dødsfald blandt tilbageholdte.

Præsident Donald Trump har offentligt støttet et forslag om at ændre navnet på den amerikanske immigrationsmyndighed ICE (Immigration and Customs Enforcement) til N ICE (National Immigration and Customs Enforcement).

Initiativet, der stammer fra en konservativ influencer, er tænkt som et forsøg på at forbedre myndighedens offentlige image, der har været under massivt pres i lang tid. Tanken bag navneændringen er, at medierne fremover vil være nødt til at referere til myndighedens agenter som NICE-agenter, hvilket ifølge forslagsstilleren vil skabe en mere positiv association.

Dette sker på et tidspunkt, hvor ICE er genstand for intens kritik og kontroverser, primært på grund af rapporter om hårdhændede metoder, manglende ordentlig pleje af tilbageholdte og en række dødsfald i myndighedens varetægt. Kritikken af ICE er langt fra ny. Myndigheden har i årevis været i krydsilden for anklager om menneskerettighedskrænkelser og inhumane forhold i tilbageholdelsescentre. Rapporter har afsløret mangler i sundhedsplejen, utilstrækkelig adgang til juridisk bistand og adskillelse af familier ved grænsen.

Dødsfaldene blandt tilbageholdte har yderligere intensiveret kritikken og ført til krav om en grundlæggende reform eller ligefrem nedlæggelse af myndigheden. Det seneste dødsfald, der fandt sted i april i et center i Miami, hvor en 27-årig mand blev fundet død i sin celle, er blot et eksempel på de tragiske hændelser, der har præget ICE’s historie. Flere andre sager involverer selvmord eller dødsfald kort efter anholdelse, hvilket rejser alvorlige spørgsmål om myndighedens ansvar og sikkerhedsprocedurer.

ICE selv argumenterer for, at det høje antal tilbageholdte – der i øjeblikket ligger omkring 60.000 personer – er en medvirkende faktor til de tragiske hændelser, og at myndigheden investerer betydelige ressourcer i sundhedspleje og sikkerhed i centrene. Ikke desto mindre er kritikken fortsat vedvarende og vokser i styrke. Den politiske reaktion på forslaget om at omdøbe ICE har været overvejende negativ, især fra den demokratiske side.

Flere fremtrædende demokratiske politikere har fordømt initiativet som et forsøg på at distrahere fra de alvorlige problemer, der plager myndigheden. Ilhan Omar, kongresmedlem fra Minnesota, har udtalt, at en navneændring ikke vil ændre på det faktum, at ICE er ansvarlig for dødsfald og menneskerettighedskrænkelser. Hun har gentaget sit krav om, at ICE bør nedlægges. Forslaget kommer også på et tidspunkt, hvor Trumps immigrationspolitik generelt møder stigende modstand.

Hans politik om øgede udvisninger har ført til både øgede bevillinger til ICE og en intensivering af den politiske debat om immigrationspolitik. Navneændringen ses af mange som et forsøg på at bløde op på det negative image, der er knyttet til Trumps politik, og at vinde politisk terræn forud for det kommende præsidentvalg. Det er dog tvivlsomt, om en simpel navneændring vil være tilstrækkelig til at ændre den offentlige opfattelse af ICE og Trumps immigrationspolitik.

Spørgsmålet om ICE’s fremtid og den amerikanske immigrationspolitik vil fortsat være et centralt tema i den politiske debat i de kommende år





