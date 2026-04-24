Trump på lavpunkt – Togulykke i Nordsjælland – Og andre nyheder

Donald Trumps popularitet falder til det laveste niveau i hans præsidentperiode. En alvorlig togulykke i Nordsjælland efterlader fire i kritisk tilstand. Derudover nyheder om krig, politik, sport og personlige historier.

USA's præsident Donald Trump oplever et markant fald i popularitet, ifølge en nylig meningsmåling udført af Ipsos for Reuters. Kun 36 procent af amerikanerne støtter nu Trump, hvilket er det laveste niveau målt i hans præsidentperiode.

Denne nedgang kommer i kølvandet på skarp kritik af Trumps beslutning om at iværksætte krigen mod Iran, en handling der har vakt stor bekymring både nationalt og internationalt. Trump nød størst popularitet umiddelbart efter sin indsættelse i januar 2025, hvor 47 procent af amerikanerne bakkede op om ham. Den nuværende situation afspejler en betydelig erosion af tilliden til præsidenten.

Udover den politiske uro i USA, er der også fokus på personlige historier og globale begivenheder. 26-årige Mathias Johansen kæmper med ensomhed i sit hjem i Nordsjælland, et tema der udforskes i TV 2 Play-programmet 'Hvad foregår der?

'. I Uganda har forskere observeret en alarmerende stigning i vold blandt vilde chimpanser, som dokumenteret i en ny undersøgelse publiceret i tidsskriftet Science. Samtidig er der uro i rentemarkedet som følge af konflikten i Mellemøsten, hvilket skaber usikkerhed for danske boligejere, der står over for refinansiering. En togulykke på lokalbanen mellem Hillerød og Kagerup i Nordsjælland har resulteret i fire personer i kritisk tilstand, og politi, beredskab og redning er på stedet.

Denne tragiske hændelse understreger behovet for sikkerhed og beredskab. Andre nyheder omfatter en kommende film om Michael Jackson, der allerede møder kritik for ikke at adressere anklager om overgreb, samt en sag om et knivdrab, hvor broren til offeret stiller spørgsmålstegn ved forklaringen om nødværge. I sportens verden udtrykte OB's Jann-Fiete Arp sin frustration over at blive udskiftet under et nederlag mod FCK, mens Mattias Skjelmose opnåede en femteplads i cykelløbet La Flèche Wallonne.

Derudover er der spændinger i britisk politik omkring udnævnelsen af Peter Mandelson som ambassadør til USA, og en stigende andel af danskere oplever søvnproblemer. Konflikten mellem præsidenten og paven i USA skaber også bekymring for republikanernes chancer ved midtvejsvalget. Disse forskellige begivenheder tegner et billede af en verden i konstant forandring og med mange udfordringer





